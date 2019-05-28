В Сумах произошел конфликт между студентами-иностранцами и водителем автобуса В конфликте между иностранным студентом и водителем КП «Электроавтотранс» будут разбираться правоохранители.

Инцидент произошел сегодня, 27 сентября, в автобусе №59 «Веретеновка - Басы». Группа иностранных студентов, зайдя в салон на остановке «Областная больница», начали массово передавать деньги за проезд. Причем, по подсчетам водителя транспортного средства, сумма полученных от пассажиров средств не соответствовала количеству людей. Выдав билеты по факту полученных денег, работник предприятия двинулся по маршруту. По словам свидетелей, студент из Нигерии, к которому билет не дошел, решил выяснить ситуация по своему усмотрению. Пройдя от задней двери к водителю, парень 1999 г.р. самовольно взял пачку билетов, оторвал один, а остальные вернул. На попытки водителя остановить неправомерные действия пассажира (ведь водитель является материально ответственным лицом, а данные действия расцениваются как присвоение имущества), последний толкнул водителя в плечо, когда тот завершал поворот с ул. Г. Крут на пр. Лушпы. Чтобы не вызвать аварийной ситуации на дороге, водитель, доехав до остановки «10-й мкрн», прекратил движение на маршруте и вызвал полицию. Впоследствии к патрульной полиции присоединилась следственно-оперативная группа, которая опросила участников конфликта и свидетелей. По данному факту правоохранители составили протокол. Далее в конфликте будут разбираться следователи, сообщает КП «Электроавтотранс».

КП «Электроавтотранс» в очередной раз обращается к пассажирам с просьбой быть взаимовежливыми и не нарушать правила поездки в общественном транспорте (ознакомиться можно здесь - http://troleybus.sumy.ua/pravila).