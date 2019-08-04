На Сумщине коммунальщики сровняли с землей 23 могилы на кладбище Полиция расследует факт надругательства над несколькими десятками захоронений.

Происшествие произошло в селе Очкино Серединобудского района. При очистке местного кладбища от сухостоя и кустарника были повреждены и частично уничтожены 23 могилы умерших местных жителей.

На сегодня заявлениям в полицию о разрушении надгробных сооружений и самых захоронений обратились семь местных жителей. Люди говорят: повреждены или полностью уравнены с землей 23 захоронения. К тому же, иногда разрушены и отдельные детали захоронений - столики и скамейки, установленные для использования во время поминальных дней.

В полиции по факту разрушения захоронений открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 297 УК Украины (надругательство над могилой...), в рамках которого ведутся досудебные следственные действия. Уже установлено, что захоронения были разрушены во время выпиливания сосен и кустарников. Сейчас следователи выясняют, кто и кому заказывал услугу по проведению очистных работ на кладбище, а также размер причиненного такими действиями убытков, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.