На Сумщине коммунальщики сровняли с землей 23 могилы на кладбище

Происшествие произошло в селе Очкино Серединобудского района. При очистке местного кладбища от сухостоя и кустарника были повреждены и частично уничтожены 23 могилы умерших местных жителей.
На сегодня заявлениям в полицию о разрушении надгробных сооружений и самых захоронений обратились семь местных жителей. Люди говорят: повреждены или полностью уравнены с землей 23 захоронения. К тому же, иногда разрушены и отдельные детали захоронений - столики и скамейки, установленные для использования во время поминальных дней.
В полиции по факту разрушения захоронений открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 297 УК Украины (надругательство над могилой...), в рамках которого ведутся досудебные следственные действия. Уже установлено, что захоронения были разрушены во время выпиливания сосен и кустарников. Сейчас следователи выясняют, кто и кому заказывал услугу по проведению очистных работ на кладбище, а также размер причиненного такими действиями убытков, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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