Внимание! На территории Сумской области ожидается туман

Уважаемые водители! Спасатели призывают вас выбирать умеренную скорость и соблюдать безопасную дистанцию между транспортными средствами. А также, не забывайте включать фары, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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По прогнозам синоптиков 1 февраля по Сумской области и г. Сумы ожидается туман....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду,...
По прогнозу Сумского центра по гидрометеорологии, ночью и утром 21 июля по г. Сумы и области ожидается туман, видимость 200-500...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу,...