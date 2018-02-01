Внимание! На территории Сумской области ожидается туман По данным синоптиков ночью и утром 28 сентября по Сумской области и г. Сумы ожидается туман, видимость 200-500 м (1 уровень опасности, желтый).

Уважаемые водители! Спасатели призывают вас выбирать умеренную скорость и соблюдать безопасную дистанцию между транспортными средствами. А также, не забывайте включать фары, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.