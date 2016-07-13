На Сумщині провели фестиваль українського борщу

11 сільських рад району та Лебединське вище професійне училище лісового господарства виявили бажання представити свої кулінарні доробки на цьому гастрономічному заході і щедро частували гостей борщами з грибами, квасолею, сливами, додаючи пампушки з часником та салом.
Конотопчан и гостей города приглашают на грандиозное кулинарное шоу «Праздник борща». которое состоится 14 октября в 11:00 на площади Мира,...
14-летний парень из Конотопа Никита Ищенко приготовил красный украинский борщ на самой высокой точке Украины, на вершине горы Говерла....