На Сумщині провели фестиваль українського борщу Свято відбулося вдруге в Лебединському районі на території Вищого професійного училища лісового господарства.

11 сільських рад району та Лебединське вище професійне училище лісового господарства виявили бажання представити свої кулінарні доробки на цьому гастрономічному заході і щедро частували гостей борщами з грибами, квасолею, сливами, додаючи пампушки з часником та салом.