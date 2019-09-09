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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:13270

На Сумщине подростку-рецидивисту за разбой дали 3 года условно

Судом вынесен обвинительный приговор в отношении несовершеннолетнего, который в течение 2018 года совершил ряд преступлений против собственности в г. Ромны.

Так, будучи судимым за совершение грабежа несовершеннолетний надлежащих выводов не сделал и вместе с товарищами совершил разбойное нападение на лицо и завладел личными вещами и денежными средствами. После установления личность преступника он был задержан, и ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Однако после направления дела в суд он был освобожден из-под стражи судом, и ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Но он не оправдал доверие суда и вместе с товарищем снова совершил нападение на человека.

В судебном заседании вина обвиняемого доказана в полном объеме в совершении ряда тяжких преступлений, однако судом при вынесении приговора учтены смягчающие обстоятельства и личность обвиняемого и принято наказание в виде 3 лет лишения свободы с испытательным сроком 2 года. Прокуратура не согласна с мерой наказания и готовится апелляционная жалоба на приговор в части назначения наказания, сообщает Роменский горсовет.

Право Приговор суда Разбой Ромны

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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