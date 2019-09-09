Погода в Сумах: прогноз на выходные

В субботу, 28 сентября, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без осадков, ночью и утром туман. Ветер переменных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха составит ночью 3-5 °С, днем 16-18 °С.
В воскресенье, 29 сентября, также будет тепло, но временами дождь.
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