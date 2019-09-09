Погода в Сумах: прогноз на выходные Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в следующие два дня в Сумах сохранится теплая погода.

В субботу, 28 сентября, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без осадков, ночью и утром туман. Ветер переменных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха составит ночью 3-5 °С, днем 16-18 °С. В воскресенье, 29 сентября, также будет тепло, но временами дождь.