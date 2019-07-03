Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:5398

Сумские студенты с медалями чемпионата Украины по пауэрлифтингу

С 23 по 28 сентября в Харьков проходит чемпионат Украины по классическому пауэрлифтингу среди студентов вузов.

Сумчане показали высокие результаты.

Среди мужчин:

- в весовой категории до 59 кг победителем стал студент СНАУ Вячеслав Коноваленко (Краснополье) с результатом 390 кг (приседание 127,5 кг + жим лежа 97,5 кг + тяга 165 кг).

- до 66 кг студент СумГУ Дмитрий Мирошниченко (Сумы) занял третье место с суммой троеборья 432,5 кг (152,5 + 115 + 165 кг)

-- до 83 кг занял студент СумГУ Александр Лелюх (Сумы) занял третье место с результатом 557,5 кг (207,5 + 130 + 220 кг);

Среди женщин:

- до 57 кг студентка СумГУ Наталья Иванова получила серебряную награду, собрав в сумме троеборья 255 кг (92,5 + 45 + 117,5 кг);

- до 63 кг Екатерина Власенко (СумГУ) заняла третье место с результатом 210 кг (85 + 40 + 85 кг).

Спорт Пауэрлифтинг

По тематике

Сумские ветераны отличились на чемпионате Украины по пауэрлифтингу
Вчера 12:19

Сумские ветераны отличились на чемпионате Украины по пауэрлифтингу

В Харькове на чемпионате Украины по классическому пауэрлифтингу среди всех возрастных групп выступили наши ветераны....

Сумские пауэрлифтеры продолжают собирать медали на чемпионате Украины
23.09.2019 14:11

Сумские пауэрлифтеры продолжают собирать медали на чемпионате Украины

В Харькове продолжается чемпионат Украины по классическому пауэрлифтингу среди всех возрастных групп....

Сумские пауэрлифтеры стали лучшими в Украине
21.09.2019 19:05

Сумские пауэрлифтеры стали лучшими в Украине

18-26 сентября в Харькове проходит чемпионат Украины по классическому пауэрлифтингу среди всех возрастных групп....

Сумские силачи выступили на чемпионате Украины по парапауэрлифтингу
06.08.2019 15:19

Сумские силачи выступили на чемпионате Украины по парапауэрлифтингу

3-4 августа в Днепре проходил чемпионат Украины по парапауэрлифтингу....

Глуховские пауэрлифтеры привезли награды с чемпионата Украины
03.07.2019 16:32

Глуховские пауэрлифтеры привезли награды с чемпионата Украины

Глуховчане Игорь Иванченко и Андрей Степанов приняли участие в чемпионате Украины по пауэрлифтингу, который состоялся во Львове....

Новости

В Сумах подорожала вода. Не для всех
24.09.2019 07:16
Сумские студенты с медалями чемпионата Украины по пауэрлифтингу
Сегодня 16:53
На Сумщине потратили почти 1,5 млн грн на восстановление ставка
Сегодня 16:30
В Сумскую колонию приезжали немцы
Сегодня 15:52
Погода в Сумах: прогноз на выходные
Сегодня 15:24
На Сумщине подростку-рецидивисту за разбой дали 3 года условно
Сегодня 15:13
Экс-игрок роменского «Рятувальника» будет выступать в Экстра-лиге
Сегодня 15:09
На Сумщині провели фестиваль українського борщу
Сегодня 15:00
На Сумщине коммунальщики сровняли с землей 23 могилы на кладбище
Сегодня 14:45
В Сумах произошел конфликт между студентами-иностранцами и водителем автобуса
Сегодня 14:41
На Сумщину ввезли 600 тонн метилового спирта для создания контрафакта
Сегодня 14:28
Теракт на «KVARTAL-FEST»: Сумской апелляционный суд отменил подозреваемому меру пресечения
Сегодня 14:03
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.