Сумские студенты с медалями чемпионата Украины по пауэрлифтингу

Сумчане показали высокие результаты.
Среди мужчин:
- в весовой категории до 59 кг победителем стал студент СНАУ Вячеслав Коноваленко (Краснополье) с результатом 390 кг (приседание 127,5 кг + жим лежа 97,5 кг + тяга 165 кг).
- до 66 кг студент СумГУ Дмитрий Мирошниченко (Сумы) занял третье место с суммой троеборья 432,5 кг (152,5 + 115 + 165 кг)
-- до 83 кг занял студент СумГУ Александр Лелюх (Сумы) занял третье место с результатом 557,5 кг (207,5 + 130 + 220 кг);
Среди женщин:
- до 57 кг студентка СумГУ Наталья Иванова получила серебряную награду, собрав в сумме троеборья 255 кг (92,5 + 45 + 117,5 кг);
- до 63 кг Екатерина Власенко (СумГУ) заняла третье место с результатом 210 кг (85 + 40 + 85 кг).
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