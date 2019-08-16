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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:5973

Гоэкоинспекция наказала застройщика за снос деревьев в Сумах

В Государственную экологическую инспекцию в Сумской области обратилась жительница ул. Героев Крут, 60 в г. Сумы с жалобой на вырубку строителями трех молодых деревьев напротив ее дома.

Эти деревья были высажены 10 лет назад на свободном земельном участке, где СК «Топаз» возвела многоэтажку. Заявительницу возмутило то, что на протяжении всего времени строительства березы и орех не мешали ни работникам, ни технике, но по окончании работ их по непонятной причине спилили.

С выездом на место факт сноса зеленых насаждений подтвердился, а работниками строительной компании не было предоставлено разрешительной документации на проведение этих работ. В связи с этим, сегодня, 27 сентября, виновные были привлечены к ответственности, предусмотренной статьей 153 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Кроме штрафа, нарушители должны возместить и убытки, причиненные в результате незаконного сноса зеленых насаждений, общая сумма которых составляет 1389 грн.

Государственная экологическая инспекция в Сумской области доводит до сведения граждан, что уничтожение или повреждение зеленых насаждений, непринятие мер для их охраны, а также самовольное перенесение в другие места во время застройки отдельных участков, занятых объектами озеленения, является нарушением требований природоохранного законодательства и влекут наложение штрафа на граждан от десяти до тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц или физических лиц - предпринимателей - от тридцати до пятидесяти необлагаемых минимумов, сообщает пресс-служба ведомства.

Право Вырубка деревьев Госэкоинспекция Топаз

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