Гоэкоинспекция наказала застройщика за снос деревьев в Сумах

Эти деревья были высажены 10 лет назад на свободном земельном участке, где СК «Топаз» возвела многоэтажку. Заявительницу возмутило то, что на протяжении всего времени строительства березы и орех не мешали ни работникам, ни технике, но по окончании работ их по непонятной причине спилили.
С выездом на место факт сноса зеленых насаждений подтвердился, а работниками строительной компании не было предоставлено разрешительной документации на проведение этих работ. В связи с этим, сегодня, 27 сентября, виновные были привлечены к ответственности, предусмотренной статьей 153 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Кроме штрафа, нарушители должны возместить и убытки, причиненные в результате незаконного сноса зеленых насаждений, общая сумма которых составляет 1389 грн.
Государственная экологическая инспекция в Сумской области доводит до сведения граждан, что уничтожение или повреждение зеленых насаждений, непринятие мер для их охраны, а также самовольное перенесение в другие места во время застройки отдельных участков, занятых объектами озеленения, является нарушением требований природоохранного законодательства и влекут наложение штрафа на граждан от десяти до тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц или физических лиц - предпринимателей - от тридцати до пятидесяти необлагаемых минимумов, сообщает пресс-служба ведомства.
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