В связи с этим с 10:00 до 17:00 троллейбусы будут курсировать по временно измененным схемам маршрутов:
- №16 - через пр. Шевченко - далее по маршруту;
- №3 - пр. Шевченко - ул. Леваневского - ул. Горького - Центральный рынок - ул. Петропавловская - далее по маршруту;
- №4 - ул. Петропавловская - Центральный рынок - ул. Горького - ул. Леваневского - пр. Шевченко - ул. Героев Сумщины - дальше по маршруту.
Автобусы - без изменений.
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