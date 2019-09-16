В субботу на Троицкую на троллейбусе не доехатьВ субботу, 28 сентября, в Сумах на Троицкой будет проводиться ремонт дорожного покрытия. В субботу, 28 сентября, в Сумах на Троицкой будет проводиться ремонт дорожного покрытия.

В связи с этим с 10:00 до 17:00 троллейбусы будут курсировать по временно измененным схемам маршрутов: - №16 - через пр. Шевченко - далее по маршруту; - №3 - пр. Шевченко - ул. Леваневского - ул. Горького - Центральный рынок - ул. Петропавловская - далее по маршруту; - №4 - ул. Петропавловская - Центральный рынок - ул. Горького - ул. Леваневского - пр. Шевченко - ул. Героев Сумщины - дальше по маршруту. Автобусы - без изменений. В указанное время коммунальный транспорт будет осуществлять перевозки пассажиров с отклонениями от основных расписаний движения, сообщили в КП «Электроавтотранс».