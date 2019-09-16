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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 23:24150

В субботу на Троицкую на троллейбусе не доехатьВ субботу, 28 сентября, в Сумах на Троицкой будет проводиться ремонт дорожного покрытия.

В субботу, 28 сентября, в Сумах на Троицкой будет проводиться ремонт дорожного покрытия.

В связи с этим с 10:00 до 17:00 троллейбусы будут курсировать по временно измененным схемам маршрутов:

- №16 - через пр. Шевченко - далее по маршруту;

- №3 - пр. Шевченко - ул. Леваневского - ул. Горького - Центральный рынок - ул. Петропавловская - далее по маршруту;

- №4 - ул. Петропавловская - Центральный рынок - ул. Горького - ул. Леваневского - пр. Шевченко - ул. Героев Сумщины - дальше по маршруту.

Автобусы - без изменений.

В указанное время коммунальный транспорт будет осуществлять перевозки пассажиров с отклонениями от основных расписаний движения, сообщили в КП «Электроавтотранс».

Общество Изменение маршрутов Ограничение движения Ремонт дорог

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