Сумские волейболисты проиграли в Кубке Украины 27 сентября стартовал розыгрыш Кубка Украины по волейболу среди мужчин.

Сумская команда «ШВСМ-СумДУ» в первом раунде играет в группе В в Решетиловке Полтавской области. В пятницу соперником наших ребят была местная одноименная команда. К сожалению, первый блин оказался комом - поражение 1:3 (18-25, 17-25, 27-25, 23-25).

Сегодня сумчане встретятся с СК «Радиус» -СДЮСШОР №2 из Полтавы. Чтобы выйти в следующий раунд, нужна только победа.