Сумские волейболисты проиграли в Кубке Украины

Сумская команда «ШВСМ-СумДУ» в первом раунде играет в группе В в Решетиловке Полтавской области. В пятницу соперником наших ребят была местная одноименная команда. К сожалению, первый блин оказался комом - поражение 1:3 (18-25, 17-25, 27-25, 23-25).
Сегодня сумчане встретятся с СК «Радиус» -СДЮСШОР №2 из Полтавы. Чтобы выйти в следующий раунд, нужна только победа.
27-29 сентября пройдут игры первого этапа кубка Украины по волейболу среди мужчин....
Сумская команда «ШВСМ-СумДУ» отказалась от участия в мужской Суперлиге чемпионата Украины по волейболу....
Дмитрий Сторожилов пополнил состав греческого клуба «OFI Crete»....
14-18 июня в с. Стрелковое Генического района Херсонской области состоялись финальные соревнования по волейболу «Школьная волейбольная лига Украины»....
С 24 по 26 мая в Сумах прошел финальный тур Чемпионата Украины по мужскому волейболу «Студенческая лига»....