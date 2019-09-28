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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах произошел взрыв на заводе: 10 пострадавших

Сегодня, 28 сентября, в 10:51 к спасателям поступило сообщение о взрыве с последующим горением на территории одного из предприятий по ул. Линейная г. Сумы.

На место происшествия направлялись дежурные караулы 1-й и 2-й Государственных пожарно-спасательных части.

На момент прибытия пожарных горение происходило внутри производственного цеха. Огонь охватил производственное оборудование цеха и утеплитель стен на площади до 50 кв. м. Существовала угроза дальнейшего распространения огня. В 11:17 пожар локализовали, в 11:55 - ликвидирован.

Информация о причинах взрыва и травмированных устанавливается.

Всего на месте происшествия работало 26 человек личного состава и 4 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Как сообщила начальник отдела коммуникаций ГУНП в Сумской области Эльвира Биганова, во время взрыва пострадали 10 работников предприятия. Всего в цеху находилось 19 человек.

Право Взрыв на Линейной
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