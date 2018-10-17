Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:3344

На Сумщине полиция освободила из трудового рабства жителя Хмельницкой области

В течение почти трех лет 34-летнего мужчину удерживала в своем хозяйстве семья из Бурынского района. За тяжелый труд он не получал ни копейки.

Выяснилось, что родом он из Хмельницкой области. История его скитаний началась еще в 2016 году, когда он в поисках работы приехал на заработки в Киев. На железнодорожном вокзале к нему подошла женщина и предложила временную работу у нее дома и с приличной оплатой. Тот согласился. А по приезду у работника отобрали документы и заставили тяжело работать. Ни о каких деньгах речь уже потом не шла.

«По словам мужчины, через некоторое время в гости к его «работодателям» приезжала мать с Сумщины, - рассказывает Валерий Строкач, вр.и.о. начальника криминальной полиции ГУНП в Сумской области. - И возвращаясь домой, забрала его с собой. Так наш пострадавший попал в другую семью. Жил в селе. И также был бесправен. Работал и на «хозяев» и на их знакомых. Все заработанные деньги у него отбирали. Действия контролировали. Он жаловался на плохое самочувствие, но на это никто не обращал внимания. Спас его случай. Мужчину послали купить что-то в магазине. По дороге ему стало плохо, и «скорая» забрала его в больницу, где ему сделали операцию».

По заявлению потерпевшего в полиции сразу открыли уголовное производство по ч.2 ст.146 УК Украины «Незаконное лишение свободы», которое в дальнейшем было переквалифицировано на ч. 1.ст. 149 УК Украины «Торговля человеком или получение человека, совершенное с целью эксплуатации».

Когда мужчина немного поправился, он пошел к своим «хозяев», но уже с правоохранителями. Впервые за долгие годы надел на себя чистую, светлую одежду, которая очень контрастирует с теми условиями, в которых ему пришлось существовать несколько лет. Жил мужчина в летней кухне. Спал на старом диване, накрываясь хламом.

Во время общения с правоохранителями члены семьи, в которой работал человек, уверяли, что все было по согласию и за деньги, поэтому свои действия противоправными не считают. Полицейские другого мнения. Женщине, которая привезла потерпевшего в свой дом, уже сообщено о подозрении по ст. 149 УК Украины «Торговля людьми».

Что касается самого заявителя, он находится на обследовании в одном из лечебных заведений Сум. После чего вернется на родину, где его ожидают родные, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Рабство Торговля людьми

По тематике

На Сумщине задержали украинку, которая переправляла девушек в российские бордели
23.09.2019 15:15

На Сумщине задержали украинку, которая переправляла девушек в российские бордели

Жительница Николаевской области под «патронатом» российских правоохранителей переправляла девушек в РФ для оказания интимных услуг....

24.06.2019 18:06

На Сумщине по подозрению в эксплуатации женщины задержан житель Шосткинского района

Шосткинской местной прокуратурой 36-летнему жителю Шосткинского района сообщено о подозрении в эксплуатации человека....

16.11.2018 11:23

На Сумщине пограничники задержали торговца людьми

Сотрудники Госпогранслужбы обнаружили украинца, которого разыскивали правоохранительные органы Украины за нарушение действующего законодательства....

В Сумах прошло «Шествие за свободу»: против торговли людьми (видео)
19.10.2018 11:21

В Сумах прошло «Шествие за свободу»: против торговли людьми (видео)

18 октября участники акции, облачившись в темную одежду, с шариками и плакатами прошли по центру города от площади Независимости до...

В Сумах пройдет Шествие за свободу
17.10.2018 08:05

В Сумах пройдет Шествие за свободу

18 октября по случаю Европейского дня борьбы с торговлей людьми во всех областях Украины состоится всемирная ежегодная акция «Walk for...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:50 17:00 19:00 21:50
«Клімт і Шіле» (Італія, 2019)
«Клімт і Шіле» (Італія, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 18:15
«Очима собаки» Саймон Кертіс (США, 2019)
«Очима собаки» Саймон Кертіс (США, 2019)
Кино Дружба
10-20 - 65 грн. 14-40 - 65 грн.
«Чи вмієш ти зберігати секрети?» Еліз Дюран (США, 2019)
«Чи вмієш ти зберігати секрети?» Еліз Дюран (США, 2019)
Кино Космос
12:45 — 50рн. 18:15 — 55рн.
«Кокаїновий барон» Джейсон Кебелл (Колумбія, США, 2019)
«Кокаїновий барон» Джейсон Кебелл (Колумбія, США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:00 16:00 22:00
«Прокляття «Мері» Майкл Гої (США, 2019)
«Прокляття «Мері» Майкл Гої (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:30 20:00
«Манхеттенський фестиваль короткометражних фільмів - 2019»
«Манхеттенський фестиваль короткометражних фільмів - 2019»
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:15
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.