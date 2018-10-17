На Сумщине полиция освободила из трудового рабства жителя Хмельницкой области В течение почти трех лет 34-летнего мужчину удерживала в своем хозяйстве семья из Бурынского района. За тяжелый труд он не получал ни копейки.

Выяснилось, что родом он из Хмельницкой области. История его скитаний началась еще в 2016 году, когда он в поисках работы приехал на заработки в Киев. На железнодорожном вокзале к нему подошла женщина и предложила временную работу у нее дома и с приличной оплатой. Тот согласился. А по приезду у работника отобрали документы и заставили тяжело работать. Ни о каких деньгах речь уже потом не шла.

«По словам мужчины, через некоторое время в гости к его «работодателям» приезжала мать с Сумщины, - рассказывает Валерий Строкач, вр.и.о. начальника криминальной полиции ГУНП в Сумской области. - И возвращаясь домой, забрала его с собой. Так наш пострадавший попал в другую семью. Жил в селе. И также был бесправен. Работал и на «хозяев» и на их знакомых. Все заработанные деньги у него отбирали. Действия контролировали. Он жаловался на плохое самочувствие, но на это никто не обращал внимания. Спас его случай. Мужчину послали купить что-то в магазине. По дороге ему стало плохо, и «скорая» забрала его в больницу, где ему сделали операцию».

По заявлению потерпевшего в полиции сразу открыли уголовное производство по ч.2 ст.146 УК Украины «Незаконное лишение свободы», которое в дальнейшем было переквалифицировано на ч. 1.ст. 149 УК Украины «Торговля человеком или получение человека, совершенное с целью эксплуатации».

Когда мужчина немного поправился, он пошел к своим «хозяев», но уже с правоохранителями. Впервые за долгие годы надел на себя чистую, светлую одежду, которая очень контрастирует с теми условиями, в которых ему пришлось существовать несколько лет. Жил мужчина в летней кухне. Спал на старом диване, накрываясь хламом.

Во время общения с правоохранителями члены семьи, в которой работал человек, уверяли, что все было по согласию и за деньги, поэтому свои действия противоправными не считают. Полицейские другого мнения. Женщине, которая привезла потерпевшего в свой дом, уже сообщено о подозрении по ст. 149 УК Украины «Торговля людьми».

Что касается самого заявителя, он находится на обследовании в одном из лечебных заведений Сум. После чего вернется на родину, где его ожидают родные, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.