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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:44445

В Сумах полиция выясняет обстоятельства взрыва на заводе

В результате взрыва, произошедшего в одном из цехов, пострадали 10 работников, два из которых находятся в реанимации.

Сообщение о происшествии поступило в Сумской отдела полиции сегодня в 10.51. По указанному адресу выехали руководство ГУНП области, следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория ГУНП. По приезду сотрудников полиции на месте уже работали наряды ГСЧС, которые тушили пожар, вызванный взрывом.

На месте происшествия до сих пор работают сотрудники полиции. Проводятся все необходимые следственные действия для выяснения причин и обстоятельств случившегося. Решается вопрос об открытии уголовного производства, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Взрыв на Линейной

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