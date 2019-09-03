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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:51146

Сумские футзалисты стартовали в Экстра-лиге с триллера

Сегодня, 28 сентября, «FoodCentre-СумДУ» провел первый матч в новом сезоне чемпионата Украины по футзалу.

Соперником был житомирский «ИнБев». Команды разыграли настоящий триллер перед зрителями, которые соскучились за поединками экстра-класса.

Сумчане открыли счет уже на 6-ой минуте, - отличился Виталий Катеринин, спустя две минуты преимущество удвоил Виталий Радченко, он же утроил на 13-ой. Гостям в первом тайме удалось забить только раз, - на 15-ой минуте с 10-метрового штрафного отличился воспитанник конотопского футзала Виталий Дзюба.

В начале второй половины Моспан сокращает отрыв до одного мяча. Однако на 31 и 32-й минутах Виталий Катеринин оформляет хет-трик, доведя счет до 5:2. Однако дальше 4 мяча влетели в ворота наших: Чеберяк (34), Моспан (27), Бланк (39) и Дзюба (39) снова с 10-метрового. И только на последней минуте Овсянников с пенальти сравнял счет – 6:6.

«Food Centre-СумГУ» (Сумы) - «ИнБев» (Житомир) - 6:6

Голы: Катеринин (6, 31, 32), Вит. Радченко (8, 13), Овсянников (40 - с 6-метрового) - Дзюба (15 - с 10-метрового, 39 - с 10-метрового), С. Моспан (23, 37), М. Чеберяк (34), Бланк (39)

«Food Centre-СумГУ»: Козаченко - Катеринин, Прощенко, Овсянников, Зеленкевич - Бурдюг, Зеленский, Вит. Радченко, Острога - Мороз

«ИнБев»: Мельник, Сорокин - Иванов, Дзюба, Бакум, С. Моспан - Мосийчук, М. Чеберяк, Карбула, Вакула - Бланк

Предупреждение: Бурдюг (8 ), Катеринин (15), Зеленский (27), Вит. Радченко (37) - Бакум (12), Мосийчук (24), С. Моспан (26), Иванов (40)

Удаление: Бурдюг (24 - повторное предупреждение) - Мосийчук (39).

Спорт FoodCentre-СумДУ Футзал

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