Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:10109

Сумские волейболисты обыграли полтавчан в кубке Украины

Сегодня, 28 сентября, «ШВСМ-СумДУ» сыграла второй матч в рамках первого раунда кубка Украины по волейболу среди мужчин.

Соперником была полтавская команда СК «Радиус» - СДЮШОР № 2. Игра завершилась победой наших волейболистов 3:0 (25-18, 25-17, 28-26).

В этой подгруппе осталось сыграть только один матч: СК «Радиус» - СДЮШОР № 2 против хозяев площадки ВК «Решетиловка». Последний, напомним, вчера обыграл сумчан 3:1.

Чтобы пройти во второй круг, нужно занять второй место из трех. Если хозяева обыграют полтавчан, наши будут вторыми. Если наоборот, нужно будет считать дополнительные показатели.

Спорт Волейбол ШВСМ-СумДУ

По тематике

Сумские волейболисты проиграли в Кубке Украины
Сегодня 08:26

Сумские волейболисты проиграли в Кубке Украины

27 сентября стартовал розыгрыш Кубка Украины по волейболу среди мужчин....

26.09.2019 18:38

Сумские волейболисты стартуют в кубке Украины

27-29 сентября пройдут игры первого этапа кубка Украины по волейболу среди мужчин....

Сумские волейболисты не будут играть в Суперлиге
21.09.2019 09:41

Сумские волейболисты не будут играть в Суперлиге

Сумская команда «ШВСМ-СумДУ» отказалась от участия в мужской Суперлиге чемпионата Украины по волейболу....

Сумской волейболист продолжит карьеру в Греции
25.06.2019 10:18

Сумской волейболист продолжит карьеру в Греции

Дмитрий Сторожилов пополнил состав греческого клуба «OFI Crete»....

Сумские волейболистки стали третьими среди школьниц Украины
21.06.2019 11:38

Сумские волейболистки стали третьими среди школьниц Украины

14-18 июня в с. Стрелковое Генического района Херсонской области состоялись финальные соревнования по волейболу «Школьная волейбольная лига Украины»....

Новости

В Сумах произошел взрыв на заводе: 10 пострадавших (обновляется, + видео)
Сегодня 13:13
В Сумах подорожала вода. Не для всех
24.09.2019 07:16
Сумские волейболисты обыграли полтавчан в кубке Украины
Сегодня 17:10
Сумские футзалисты стартовали в Экстра-лиге с триллера
Сегодня 16:51
Спасатели показали, как тушили пожар после взрыва на заводе в Сумах (видео)
Сегодня 14:58
В Сумах полиция выясняет обстоятельства взрыва на заводе
Сегодня 14:44
На Сумщине полиция освободила из трудового рабства жителя Хмельницкой области
Сегодня 13:33
Сумские волейболисты проиграли в Кубке Украины
Сегодня 08:26
В субботу на Троицкую на троллейбусе не доехать
Вчера 23:24
Первая сумчанка уже вылетела с чемпионата мира по легкой атлетике
Вчера 19:34
Внимание! На территории Сумской области ожидается туман
Вчера 17:46
У Сумах пройде вечір пам’яті Василя Будянського
Вчера 17:11
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:50 17:00 19:00 21:50
«Клімт і Шіле» (Італія, 2019)
«Клімт і Шіле» (Італія, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 18:15
«Очима собаки» Саймон Кертіс (США, 2019)
«Очима собаки» Саймон Кертіс (США, 2019)
Кино Дружба
10-20 - 65 грн. 14-40 - 65 грн.
«Чи вмієш ти зберігати секрети?» Еліз Дюран (США, 2019)
«Чи вмієш ти зберігати секрети?» Еліз Дюран (США, 2019)
Кино Космос
12:45 — 50рн. 18:15 — 55рн.
«Кокаїновий барон» Джейсон Кебелл (Колумбія, США, 2019)
«Кокаїновий барон» Джейсон Кебелл (Колумбія, США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:00 16:00 22:00
«Прокляття «Мері» Майкл Гої (США, 2019)
«Прокляття «Мері» Майкл Гої (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:30 20:00
«Манхеттенський фестиваль короткометражних фільмів - 2019»
«Манхеттенський фестиваль короткометражних фільмів - 2019»
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:15
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.