Сумские волейболисты обыграли полтавчан в кубке Украины Сегодня, 28 сентября, «ШВСМ-СумДУ» сыграла второй матч в рамках первого раунда кубка Украины по волейболу среди мужчин.

Соперником была полтавская команда СК «Радиус» - СДЮШОР № 2. Игра завершилась победой наших волейболистов 3:0 (25-18, 25-17, 28-26).

В этой подгруппе осталось сыграть только один матч: СК «Радиус» - СДЮШОР № 2 против хозяев площадки ВК «Решетиловка». Последний, напомним, вчера обыграл сумчан 3:1.

Чтобы пройти во второй круг, нужно занять второй место из трех. Если хозяева обыграют полтавчан, наши будут вторыми. Если наоборот, нужно будет считать дополнительные показатели.