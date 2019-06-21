Сумские волейболисты обыграли полтавчан в кубке Украины

Соперником была полтавская команда СК «Радиус» - СДЮШОР № 2. Игра завершилась победой наших волейболистов 3:0 (25-18, 25-17, 28-26).
В этой подгруппе осталось сыграть только один матч: СК «Радиус» - СДЮШОР № 2 против хозяев площадки ВК «Решетиловка». Последний, напомним, вчера обыграл сумчан 3:1.
Чтобы пройти во второй круг, нужно занять второй место из трех. Если хозяева обыграют полтавчан, наши будут вторыми. Если наоборот, нужно будет считать дополнительные показатели.
27 сентября стартовал розыгрыш Кубка Украины по волейболу среди мужчин....
27-29 сентября пройдут игры первого этапа кубка Украины по волейболу среди мужчин....
Сумская команда «ШВСМ-СумДУ» отказалась от участия в мужской Суперлиге чемпионата Украины по волейболу....
Дмитрий Сторожилов пополнил состав греческого клуба «OFI Crete»....
14-18 июня в с. Стрелковое Генического района Херсонской области состоялись финальные соревнования по волейболу «Школьная волейбольная лига Украины»....