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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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У Лебедині пройшов конкурс пісні імені Бориса Гмирі

28 вересня у м. Лебедин відбувся відкритий обласний конкурс української пісні імені Бориса Гмирі «З іменем славетного земляка».

У конкурсній програмі взяли участь 27 учасників з Сумського, Липоводолинського, Охтирського, Тростянецького, Недригайдівського районів та міст Лебедин, Суми, Шостка, Глухів, Тростянець, Конотоп.

У трьох вікових категоріях переможцями стали:

Гран-прі конкурсу - Вікторія Чиж.

У номінації «Солісти-вокалісти» від 10 до 13 років включно 1 місце - Дмитро Шевченко, Борис Казмірук; 2 місце - Катерина Демиденко; 3 місце - Олеся Степанова.

У номінації «Солісти-вокалісти» від 14 до 17 років включно 1 місце - Ілона Півторака; 2 місце - Богдан Приходько.

У номінації «Солісти-вокалісти» від 18 років включно і старші 1 місце - Сергій Завгородній; 2 місце - Наталія Шаройко, Катерина Дорошко; 3 місце - Костянтин Петренко;

У номінації «Вокальні ансамблі» виконавців віком від 10 до 13 років включно 1 місце - зразковий аматорський вокальний ансамбль «Феєрія» (керівник - Олена Листопад).

У номінації «Вокальні ансамблі» виконавців віком від 18 включно і старші 1 місце - народний аматорський вокальний ансамбль «Світанок»; 2 місце - народний аматорський вокальний ансамбль «Мальви»; народний аматорський вокальний ансамбль «Дивограй»;

У номінації «Малі вокальні ансамблі» виконавців віком від 18 включно і старші 2 місце - аматорський вокальний дует «Міра»; аматорський вокальний чоловічий квартет.

У номінації «Малі вокальні ансамблі» виконавців віком від 14 до 17 років включно 1 місце - вокальний дует у складі Яни Сіробаби та Анастасії Рижової, повідомляє управління культури Сумської ОДА.

Досуг Борис Гмыря Конкурс песни Лебедин
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