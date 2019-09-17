В Глухове неизвестный поджег мотоцикл

Пожарные прибыли на место происшествия, когда транспортное средство было объято огнем. Пожар ликвидировали, но “Ява” фактически полностью обгорела. Погибших и пострадавших нет.
По сообщениям очевидцев, виновником произошедшего является неизвестный мужчина, пребывающий в нетрезвом состоянии. Он проходил мимо, толкнул мотоцикл. В результате падения, из “Явы” стал вытекать бензин. В натекшую лужу горючего мужчина бросил спичку и поспешил удалиться с места событий, пишет Глухів.інфо.
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