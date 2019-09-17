В Глухове неизвестный поджег мотоцикл 28 сентября сгорел мотоцикл, припаркованный во дворе многоэтажного дома по улице Циолковского, 7 в Глухове.

Пожарные прибыли на место происшествия, когда транспортное средство было объято огнем. Пожар ликвидировали, но “Ява” фактически полностью обгорела. Погибших и пострадавших нет.

По сообщениям очевидцев, виновником произошедшего является неизвестный мужчина, пребывающий в нетрезвом состоянии. Он проходил мимо, толкнул мотоцикл. В результате падения, из “Явы” стал вытекать бензин. В натекшую лужу горючего мужчина бросил спичку и поспешил удалиться с места событий, пишет Глухів.інфо.