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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:35298

В Глухове неизвестный поджег мотоцикл

28 сентября сгорел мотоцикл, припаркованный во дворе многоэтажного дома по улице Циолковского, 7 в Глухове.

Пожарные прибыли на место происшествия, когда транспортное средство было объято огнем. Пожар ликвидировали, но “Ява” фактически полностью обгорела. Погибших и пострадавших нет.

По сообщениям очевидцев, виновником произошедшего является неизвестный мужчина, пребывающий в нетрезвом состоянии. Он проходил мимо, толкнул мотоцикл. В результате падения, из “Явы” стал вытекать бензин. В натекшую лужу горючего мужчина бросил спичку и поспешил удалиться с места событий, пишет Глухів.інфо.

Право Глухов Поджог

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«Манхеттенський фестиваль короткометражних фільмів - 2019»
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«Номіс» Девід Реймонд (Канада, США, 2019)
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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