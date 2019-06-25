Сумские волейболисты прошли дальше в кубке Украины Сегодня, 29 сентября, в Решетиловке (Полтавская обл.) прошла последняя игра группы В первого этапа кубка Украины по волейболу среди мужских команд.

Местная команда ВК «Решетиловка» обыграла полтавскую СК «Радиус» – СДЮШОР № 2. Игра завершилась со счетом 3:0 (25-20, 25-19, 25-16). В этой подгруппе играли всего три команды, поэтому первое место с двумя победами заняли хозяева, второе – сумская «ШВСМ-СумДУ», третье - СК «Радиус» – СДЮШОР № 2. Первые две прошли дальше.