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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:21342

В Сумах из-за потопа не могут проехать троллейбусы

Во время дождя в отдельных районах Сум уровень воды превысил 25 см, что делает невозможным движение троллейбусов.

Так, из-за погодных условий троллейбусы, курсирующие в направлении Белопольского шоссе, № 1 и № 2, временно будут разворачиваться ч/з Автовокзал; троллейбусы, курсирующие в направлении з-да «Центролит», - ч/з разворотное кольцо по ул. Ковпака.

При этом транспорт будет курсировать без соблюдения расписания.

Общество Изменение маршрутов Потоп Троллейбусы

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«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
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Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:50 17:00 19:00 21:50
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«Клімт і Шіле» (Італія, 2019)
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CINETECH+, 2D 18:15
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Кино Дружба
10-20 - 65 грн. 14-40 - 65 грн.
«Чи вмієш ти зберігати секрети?» Еліз Дюран (США, 2019)
«Чи вмієш ти зберігати секрети?» Еліз Дюран (США, 2019)
Кино Космос
12:45 — 50рн. 18:15 — 55рн.
«Кокаїновий барон» Джейсон Кебелл (Колумбія, США, 2019)
«Кокаїновий барон» Джейсон Кебелл (Колумбія, США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:00 16:00 22:00
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«Прокляття «Мері» Майкл Гої (США, 2019)
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«Манхеттенський фестиваль короткометражних фільмів - 2019»
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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