В Сумах из-за потопа не могут проехать троллейбусы

Так, из-за погодных условий троллейбусы, курсирующие в направлении Белопольского шоссе, № 1 и № 2, временно будут разворачиваться ч/з Автовокзал; троллейбусы, курсирующие в направлении з-да «Центролит», - ч/з разворотное кольцо по ул. Ковпака.
При этом транспорт будет курсировать без соблюдения расписания.
В субботу, 28 сентября, в Сумах на Троицкой будет проводиться ремонт дорожного покрытия....
В среду, 25 сентября, с 9:30 до 16:30, в связи с проведением работ по укладке асфальтового покрытия вдоль ул. Троицкая,...
В 15:40 работа тягловых подстанций восстановлена....
По состоянию на 12:30 из-за вывода из строя тягловых подстанций по городу стоят 9 троллейбусов....
В результате проведения земляных работ работниками одного из коммунальных предприятий на участке ул. Леваневского - пр. Шевченко поврежден питающий кабеля...