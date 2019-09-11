В Сумах из-за потопа не могут проехать троллейбусы Во время дождя в отдельных районах Сум уровень воды превысил 25 см, что делает невозможным движение троллейбусов.

Так, из-за погодных условий троллейбусы, курсирующие в направлении Белопольского шоссе, № 1 и № 2, временно будут разворачиваться ч/з Автовокзал; троллейбусы, курсирующие в направлении з-да «Центролит», - ч/з разворотное кольцо по ул. Ковпака.

При этом транспорт будет курсировать без соблюдения расписания.