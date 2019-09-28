На сумском заводе рассказали свою версию причин взрыва, который привел к госпитализации 8 человек Администрация предприятия ООО «Гуала Кложерс Украины» распространила пресс-релиз, в котором объяснила причины произошедшего 28 сентября взрыва.

28 сентября около 10.45 в одном из цехов завода ООО «Гуала Кложерс Украина» на улице Линейной, 18 выполнялись работы по лабораторно-инструментальным измерениям. Во время проведения этих работ, в результате нарушения техники безопасности работником сторонней организации, осуществлявшей такие измерения, в присутствии инженера по охране труда завода, произошло прорезывания отверстия в технологическом канале, что привело к возгоранию и взрыву. Пожар был оперативно ликвидирован силами подразделения ГСЧС.

В результате пожара пострадали восемь человек, из них трое находятся в реанимации областной клинической больницы, трое в ожоговом отделении этой больницы, двое на амбулаторном лечении. На предприятии начата проверка этого случая, которая даст окончательные выводы относительно причин и обстоятельств происшествия. Об этих выводах будет сообщено дополнительно, говорится в сообщении.