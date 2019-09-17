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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:202214

В Сумах легковушка врезалась в столб: четверо пострадавших

Четыре человека, среди которых двое детей, получили травмы в результате ДТП в Сумах.

Сегодня, 29 сентября, около 16.00 на улице Героев Крут в Сумах произошло ДТП. Предварительно известно, что 29-летний водитель, двигаясь на автомобиле Ford Fusion SE с улицы Ивана Харитоненко на улицу Героев Крут, на мосту не справился с управлением транспортного средства, после чего допустил наезд на электроопору.

В результате ДТП водитель и трое пассажиров, среди которых 4 и 6-летние дети, получили телесные повреждения. Их доставили в Сумской областной клинической больницы.

Патрульные огородили место ДТП и вызвали следственно-оперативную группу. Проводится проверка.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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