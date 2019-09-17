В Сумах легковушка врезалась в столб: четверо пострадавших

Сегодня, 29 сентября, около 16.00 на улице Героев Крут в Сумах произошло ДТП. Предварительно известно, что 29-летний водитель, двигаясь на автомобиле Ford Fusion SE с улицы Ивана Харитоненко на улицу Героев Крут, на мосту не справился с управлением транспортного средства, после чего допустил наезд на электроопору.
В результате ДТП водитель и трое пассажиров, среди которых 4 и 6-летние дети, получили телесные повреждения. Их доставили в Сумской областной клинической больницы.
Патрульные огородили место ДТП и вызвали следственно-оперативную группу. Проводится проверка.
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