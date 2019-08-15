В Сумах прошел чемпионат области по теннису

В турнире приняли участие теннисисты в трёх возрастных категориях.
Девочки U-10: 1-е место - Марченко Ева, 2-е место - Парамей Зарина, 3-е место - Бурлака Ева и Бурлака София.
Мальчики U-10: 1-е место - Швачко Андрей, 2-е место - Пономаренко Владимир, 3-е место- Яровой Олесь.
Девочки U-12: 1-е место - Гриценко София, 2-е место - Касьянова Варвара, 3-е место - Соловей Екатерина.
Мальчики U-12: 1-е место - Гвилава Степан, 2-е место - Тарасенко Денис, 3-е место - Лемишко Матвей.
Девочки U-16: 1-е место - Малёваная Ангелина, 2-е место - Палиенко Дарья, 3-е место - Бондаренко Амелия.
Мальчики U-16: 1-е место - Лукашенко Данил, 2-е место - Саенко Демид, 3-е место - Рябиченко Максим.
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