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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах прошел чемпионат области по теннису

28 сентября на кортах Теннисной Академии состоялся чемпионат Сумской области по теннису.

В турнире приняли участие теннисисты в трёх возрастных категориях.

Девочки U-10: 1-е место - Марченко Ева, 2-е место - Парамей Зарина, 3-е место - Бурлака Ева и Бурлака София.

Мальчики U-10: 1-е место - Швачко Андрей, 2-е место - Пономаренко Владимир, 3-е место- Яровой Олесь.

Девочки U-12: 1-е место - Гриценко София, 2-е место - Касьянова Варвара, 3-е место - Соловей Екатерина.

Мальчики U-12: 1-е место - Гвилава Степан, 2-е место - Тарасенко Денис, 3-е место - Лемишко Матвей.

Девочки U-16: 1-е место - Малёваная Ангелина, 2-е место - Палиенко Дарья, 3-е место - Бондаренко Амелия.

Мальчики U-16: 1-е место - Лукашенко Данил, 2-е место - Саенко Демид, 3-е место - Рябиченко Максим.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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