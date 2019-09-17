Сумские аматоры синхронно победили в чемпионате Украины

«Виктория» из Николаевки минимально обыграла в гостях ФК «Чернигов» - 1:0. Единственный гол забил Михайлюк.
ФК «Тростянец-2» также в гостях благодаря дублю Слипухина обыграл столичную команду «Атлет» 2:1.
После 9 туров «Виктория» в трио лидеров с корюковским «Авангардом» (Черниговская обл.) и «ЛНЗ-Лебедин» (Черкасская обл.) – у всех по 20 очков. «Тростянец-2» с 10 очками на 9-ом месте (из 12 команд).
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