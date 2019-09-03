Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:25211

Сумской бегун чуть-чуть не добежал до «бронзы»

29 сентября в Черновцах проходил чемпионат Украины по бегу на милю.

В соревнованиях принимали участие 63 спортсмена из 15 регионов. Сумской бегун Валерий Буян среди молодежи до 23 лет показал четвертое время – 4 минуты 54 секунды, столько же у бронзового призера, однако фотофиниш решил все.

Еще одна сумчанка Валерия Кравченко была пятой среди 20-летних – 6 минут 15 секунд.

Спорт Легкая атлетика

По тематике

Сумчанин выиграл Днепровский марафон
23.09.2019 10:39

Сумчанин выиграл Днепровский марафон

22 сентября в Днепре прошел традиционный 4th ATB Dnipro Marathon....

Ахтырский бегун стал вторым на Краматорском марафоне
21.09.2019 16:59

Ахтырский бегун стал вторым на Краматорском марафоне

Сегодня, 21 сентября прошел марафонский забег «Наш Краматорск»....

Кто из сумчан едет на чемпионат мира по легкой атлетике
17.09.2019 16:45

Кто из сумчан едет на чемпионат мира по легкой атлетике

16 сентября закрылась заявка команд для участия в чемпионате мира-2019, который пройдет 27 сентября - 6 октября в Дохе (Катар)....

Сумские атлеты помогли сборной выиграть чемпионат Балканских стран
04.09.2019 12:16

Сумские атлеты помогли сборной выиграть чемпионат Балканских стран

2-3 сентября Болгария принимала чемпионат Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций (ABAF)....

В Краснополье пройдет чемпионат Сумщины по полумарафону
03.09.2019 12:30

В Краснополье пройдет чемпионат Сумщины по полумарафону

В субботу, 7 сентября, в пгт Краснополье состоится 20-й традиционный чемпионат Сумской области, посвященный памяти М. М. Литвиненко....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:50 17:00 19:00 21:50
«Очима собаки» Саймон Кертіс (США, 2019)
«Очима собаки» Саймон Кертіс (США, 2019)
Кино Дружба
10-20 - 65 грн. 14-40 - 65 грн.
«Чи вмієш ти зберігати секрети?» Еліз Дюран (США, 2019)
«Чи вмієш ти зберігати секрети?» Еліз Дюран (США, 2019)
Кино Космос
12:45 — 50рн. 18:15 — 55рн.
«Кокаїновий барон» Джейсон Кебелл (Колумбія, США, 2019)
«Кокаїновий барон» Джейсон Кебелл (Колумбія, США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:00 16:00 22:00
«Прокляття «Мері» Майкл Гої (США, 2019)
«Прокляття «Мері» Майкл Гої (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:30 20:00
«Манхеттенський фестиваль короткометражних фільмів - 2019»
«Манхеттенський фестиваль короткометражних фільмів - 2019»
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:15
«Номіс» Девід Реймонд (Канада, США, 2019)
«Номіс» Девід Реймонд (Канада, США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:30 16:15
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.