Сумской бегун чуть-чуть не добежал до «бронзы»

В соревнованиях принимали участие 63 спортсмена из 15 регионов. Сумской бегун Валерий Буян среди молодежи до 23 лет показал четвертое время – 4 минуты 54 секунды, столько же у бронзового призера, однако фотофиниш решил все.
Еще одна сумчанка Валерия Кравченко была пятой среди 20-летних – 6 минут 15 секунд.
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