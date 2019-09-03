Сумской бегун чуть-чуть не добежал до «бронзы» 29 сентября в Черновцах проходил чемпионат Украины по бегу на милю.

В соревнованиях принимали участие 63 спортсмена из 15 регионов. Сумской бегун Валерий Буян среди молодежи до 23 лет показал четвертое время – 4 минуты 54 секунды, столько же у бронзового призера, однако фотофиниш решил все. Еще одна сумчанка Валерия Кравченко была пятой среди 20-летних – 6 минут 15 секунд.