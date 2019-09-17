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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:40472

КСПУ договорилась о реструктуризации долгов за газ

Вопрос обсуждался сегодня, 30 сентября, на аппаратном совещании в Сумской мэрии.

Традиционно аппаратка началась с вопроса подготовки к отопительному сезону.

- «Сумытеплоэнерго» получило акты готовности в инспекции к отопительному сезону тепловых сетей и котельных. На сегодня при принятии решения исполнительного комитета о начале отопительного сезона «Сумытеплоэнерго» готово начать отопительный сезон от ТЭЦ и котельных, - сообщила замдиректора ООО «Сумытеплоэнерго» Надежда Покутняя.

- Котельная Северного промузла также имеет акты готовности, на этой неделе начнем заполнять систему теплоносителем, - поделился директор КСПУ Николай Жовтобрюх.

- Лимиты получили?

- Мы, да, - ответила Н.Покутняя.

- Пока нет, работа ведется на уровне руководства объединения, - Н.Жовтобрюх.

- Александр Иванович, - обратился мэр к своему заму г-ну Журбе. – Котельную же включили в список «Нафтогаза»?

- Да, было заседание комиссии, согласование относительно реструктуризации долгов прошло, сейчас публикуется протокол, - ответил заммэра. - Уже оформляются документы относительно заключение договоров, гарантийных обязательств и актов сверки.

- Давайте ничего не скрывать от громады. На конец каждого дня на нашем сайте публикуем информацию по Котельной, - предложил мэр. - По «Сумытеплоэнерго» вопросов нет, все готово. На прошлой неделе я сам ездил, смотрел на турбины. С сегодняшнего дня по КСПУ мы почасово контролируем ход документов.

- Он и так контролируется, - вставил слово А.Журба.

- Это мы знаем об этом. А я хочу, чтобы знали все. Чтобы не было, как в прошлом году, когда была сложная проблема, но нам о ней – о задолженности за коммерческий газ – сказали только 7 октября. И потом мы на протяжении двух недель ездили в Киев, чтобы решить этот вопрос. А все говорили, какие они классные пацаны, решили вопрос (намек на экс-главы Сумской облгосадминистрации Николая Клочко – Ред.). А сейчас спекулируют на этом. Ни для кого не секрет, что сейчас некоторые «политики» пишут, говорят, но мы четко держим связь с заводом, с руководством, и сегодня наше с вами задание – во время привезти сюда подписанный образец. Подписать на заводе, поставить печать, отвезти в Киев и получить лимит.

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