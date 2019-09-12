В Сумах Добровольная останется без воды КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды в районе Добровольной.

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ на водопроводной сети по улице Добровольная - угол улицы Юрия Липы сегодня, 30 сентября, в 9.30 будет прекращено водоснабжение всего района Добровольной.

По завершении аварийных работ водоснабжение будет возобновлено. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.