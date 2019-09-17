В Сумах готовятся включать отопление в больницах, школах и детсадах

Сегодня, 30 сентября, на аппаратном совещании об этом сообщил мэр Сум Александр Лысенко.
- На сегодня еще обращение не было, еще 3-4 дня будет температура 19-20, но потом опустится до 13, так что мы должны быть готовы к включению, - поделился соображениями мэр с подчиненными. – Я прошу вас не экономить на детях и на больных. Если директор обращается, то нужно давать тепло.
Сегодня, 30 сентября, на аппаратном совещании в мэрии обсуждался вопрос подготовки к отопительному сезону сумских ЖЭКов....
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