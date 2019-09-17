В Сумах назвали аутсайдеров по подготовке к отопительному сезону Сегодня, 30 сентября, на аппаратном совещании в мэрии обсуждался вопрос подготовки к отопительному сезону сумских ЖЭКов.

Лидером по получению актов готовности стала компания «Форекс плюс» - 92%. Дальше – КП «Сумыжилкомсервис» - 90%, «Рембуд» - 82%, «Сумытеплоэнергоцентраль» - 75%, «Комэнерго-Сумы» - 51%, «Сумытехнобудсервис» - 14% и «Домком-Сумы» - 12%.

Все руководители утверждали, что остальные акты на подписи в «Сумытеплоэнерго». Однако замдиректора ООО «Сумытеплоэнерго» Надежда Покутняя рассказала, что по самым проблемным ЖЭКам еще много работы, как по гидравлическим испытаниям, так и по тепловым сетям. Они готовы помогать, еслди их позовут.

Такая ситуация не понравилась мэру Сум Александру Лысенко.

- Если через неделю не будет 99,9% - заявление на стол, я не могу вас больше терпеть, - в который раз постращал нерадивых подчиненных мэр.

Напомним: он требовал такой готовности две недели назад на предыдущее аппаратное совещание, но сам на него не пришел.