В Сумах остановились троллейбусы На перекрестке ул. Харьковская - пр. Лушпы ремонтная бригада КП «Электроавтотранс» проводит ремонт автоматической стрелки.

На период проведения работ контактная сеть на данном участке обесточена, движение троллейбусов остановлено. После восстановления питания в троллее, троллейбусы будут курсировать с отклонением от графиков.

Заранее рассчитываем на понимание, сообщили в КП «Электроавтотранс».