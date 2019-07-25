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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах остановились троллейбусы

На перекрестке ул. Харьковская - пр. Лушпы ремонтная бригада КП «Электроавтотранс» проводит ремонт автоматической стрелки.

На период проведения работ контактная сеть на данном участке обесточена, движение троллейбусов остановлено. После восстановления питания в троллее, троллейбусы будут курсировать с отклонением от графиков.

Заранее рассчитываем на понимание, сообщили в КП «Электроавтотранс».

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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