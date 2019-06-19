В Сумах нет денег на указатели остановок

Вопрос обеспечения дублирования названий остановок общественного транспорта и маршрутов движения коммунального общественного транспорта на английском языке в очередной раз подняли сегодня, 30 сентября, на аппаратном совещании в мэрии.
И.о. директора департамента инфраструктуры Виктор Павленко в очередной раз доложил, что все готово, согласованно с управление архитектуры, образец указателя уже полгода висит на остановке «пл. Независимости» на ул. Набережная р. Сумка, осталось за малым – нет денег на 42 таблички. Бюджетный запрос сформирован.
Мэр Сум Александр Лысенко уточнил, что требует не только таблички, но и модернизацию остановок – чтобы они были шире, глубже и ниже, а также защищали от солнца.
В.Павленко уточнил, что все уже готово и в ближайшее время мэру покажут новый проект.
Напомним: экс-директор департамента инфраструктуры Эдуард Велитченко рассказывал, что на новых остановках будет и расписание, и название и даже юсб-разъемы для подзарядки гаджетов.
Сегодня, 18 сентября, на ул. Роменская произошел «демонтаж» остановки....
Сегодня, 18 сентября, на сессии Сумского горсовета депутат Ольга Фирсова подала на имя мэра Сум депутатский запрос относительно отсутствия остановки...
Сегодня ночью неизвестные разбили стеклянную остановку возле ТЦ «Березка» на пр. Михаила Лушпы....
Мэр Сум Александр Лысенко попросил директора департамента инфраструктуры подумать над изменением проект евроостановок....
Пожилые сумчане в ожидание общественного транспорта выбирают тень вместо сидения на солнцепеке на евроостановке....