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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:16297

В Сумах нет денег на указатели остановок

За полгода сумские чиновники не нашли денег на указатели остановок, установленных в 2017-2018 годах.

Вопрос обеспечения дублирования названий остановок общественного транспорта и маршрутов движения коммунального общественного транспорта на английском языке в очередной раз подняли сегодня, 30 сентября, на аппаратном совещании в мэрии.

И.о. директора департамента инфраструктуры Виктор Павленко в очередной раз доложил, что все готово, согласованно с управление архитектуры, образец указателя уже полгода висит на остановке «пл. Независимости» на ул. Набережная р. Сумка, осталось за малым – нет денег на 42 таблички. Бюджетный запрос сформирован.

Мэр Сум Александр Лысенко уточнил, что требует не только таблички, но и модернизацию остановок – чтобы они были шире, глубже и ниже, а также защищали от солнца.

В.Павленко уточнил, что все уже готово и в ближайшее время мэру покажут новый проект.

Напомним: экс-директор департамента инфраструктуры Эдуард Велитченко рассказывал, что на новых остановках будет и расписание, и название и даже юсб-разъемы для подзарядки гаджетов.

Общество Названия остановок Остановки Указатели

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