Сумская мэрия судится за коммунальные стоянки

Вопрос подняли сегодня, 30 сентября, на аппаратном совещании в мэрии.
Как рассказал директор департамента обеспечения ресурсных платежей Юрий Клименко, в суде рассматриваются два иска к предприятию «Агро», от горсовета и КП «Паркинг», по поводу признания договоров купли-продажи стоянок. Во встречном иске «Агро» к горсовету по поводу незаконности зачисления в коммунальную собственность этих стоянок было отказано, но они пождали апелляционную жалобу.
Департамент подал заявление в правоохранительные органы, ведется досудебное следствие по ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подделка печатей, штампов…).
Он напомнил, что неизвестные пытались физически захватить стоянки в ночь выборов 31 марта после того, как лебединский регистратор переписал их на другое юрлицо.
Мэр Сум Александр Лысенко возмутился такими действиями и дал поручение своему заму Максиму Галицкому выяснить, как продвигается дело в полиции.
Согласно решению Сумского горсовета, дочернее предприятие «Паркинг» коммунального предприятия «Мелкооптовый» получило в постоянное пользование сразу 3 земельных участка под автомобильными... 10
Автомобильная стоянка возле торгово-развлекательного комплекса «Европорт» будет выделена в пользование коммунальному предприятию «Муниципальная охрана», которое сейчас активно выходит на рынок... 3