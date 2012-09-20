Сумская мэрия судится за коммунальные стоянки Сумской горсовет судится за коммунальные стоянки, которые пытаются «отжать» у КП «Паркинг».

Вопрос подняли сегодня, 30 сентября, на аппаратном совещании в мэрии.

Как рассказал директор департамента обеспечения ресурсных платежей Юрий Клименко, в суде рассматриваются два иска к предприятию «Агро», от горсовета и КП «Паркинг», по поводу признания договоров купли-продажи стоянок. Во встречном иске «Агро» к горсовету по поводу незаконности зачисления в коммунальную собственность этих стоянок было отказано, но они пождали апелляционную жалобу.

Департамент подал заявление в правоохранительные органы, ведется досудебное следствие по ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подделка печатей, штампов…).

Он напомнил, что неизвестные пытались физически захватить стоянки в ночь выборов 31 марта после того, как лебединский регистратор переписал их на другое юрлицо.

Мэр Сум Александр Лысенко возмутился такими действиями и дал поручение своему заму Максиму Галицкому выяснить, как продвигается дело в полиции.