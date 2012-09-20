Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:47416

Сумская мэрия судится за коммунальные стоянки

Сумской горсовет судится за коммунальные стоянки, которые пытаются «отжать» у КП «Паркинг».

Вопрос подняли сегодня, 30 сентября, на аппаратном совещании в мэрии.

Как рассказал директор департамента обеспечения ресурсных платежей Юрий Клименко, в суде рассматриваются два иска к предприятию «Агро», от горсовета и КП «Паркинг», по поводу признания договоров купли-продажи стоянок. Во встречном иске «Агро» к горсовету по поводу незаконности зачисления в коммунальную собственность этих стоянок было отказано, но они пождали апелляционную жалобу.

Департамент подал заявление в правоохранительные органы, ведется досудебное следствие по ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подделка печатей, штампов…).

Он напомнил, что неизвестные пытались физически захватить стоянки в ночь выборов 31 марта после того, как лебединский регистратор переписал их на другое юрлицо.

Мэр Сум Александр Лысенко возмутился такими действиями и дал поручение своему заму Максиму Галицкому выяснить, как продвигается дело в полиции.

Право Стоянки

По тематике

09.01.2013 10:56

Горсовет передал автостоянки своему предприятию

Согласно решению Сумского горсовета, дочернее предприятие «Паркинг» коммунального предприятия «Мелкооптовый» получило в постоянное пользование сразу 3 земельных участка под автомобильными... 10

20.09.2012 11:02

Стоянку на Прокофьева отдадут «Муниципальной охране»

Автомобильная стоянка возле торгово-развлекательного комплекса «Европорт» будет выделена в пользование коммунальному предприятию «Муниципальная охрана», которое сейчас активно выходит на рынок... 3

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:50 17:00 19:00 21:50
«Очима собаки» Саймон Кертіс (США, 2019)
«Очима собаки» Саймон Кертіс (США, 2019)
Кино Дружба
10-20 - 65 грн. 14-40 - 65 грн.
«Чи вмієш ти зберігати секрети?» Еліз Дюран (США, 2019)
«Чи вмієш ти зберігати секрети?» Еліз Дюран (США, 2019)
Кино Космос
12:45 — 50рн. 18:15 — 55рн.
«Кокаїновий барон» Джейсон Кебелл (Колумбія, США, 2019)
«Кокаїновий барон» Джейсон Кебелл (Колумбія, США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:00 16:00 22:00
«Прокляття «Мері» Майкл Гої (США, 2019)
«Прокляття «Мері» Майкл Гої (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:30 20:00
«Манхеттенський фестиваль короткометражних фільмів - 2019»
«Манхеттенський фестиваль короткометражних фільмів - 2019»
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:15
«Номіс» Девід Реймонд (Канада, США, 2019)
«Номіс» Девід Реймонд (Канада, США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:30 16:15
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.