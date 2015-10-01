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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:57190

С начала года сумчане усыновили 11 детей

В последний день сентября в Украине отмечают День усыновления.

По информации Службы по делам детей, в 2019 году судами Сум усыновлено 13 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. По жителям областного центра, то ими, по решениям судов Сум и Сумской области, усыновлено 11 таких детей. В то же время в Службе по делам детей сообщают, что увеличилось количество семей, которые усыновляют детей родственными группами или уже усыновили ребенка и обращаются с целью пополнения своей семьи еще одним усыновленным ребенком. В текущем году к этому благородному делу подключились четыре семьи, которые усыновили по двое детей.

«Усыновление - это очень ответственный шаг по принятию в семью ребенка на правах рожденного, со всеми правами и обязанностями как со стороны взрослых, так и со стороны ребенка. Усыновители заслуживают большого уважения окружающих», - отмечают в Службе по делам детей.

Напомним: День усыновления - праздник Украины, который ежегодно приходится 30 сентября, что не случайно совпадает с днем христианских святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Общество Усыновление

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