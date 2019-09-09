Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:09281

За неделю на Сумщине зарегистрировано 89 ЧП

В результате пожаров один человек погиб, 8 - травмированы. Огнем уничтожено и повреждено 113 зданий и 3 единицы автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 53 оперативных выезда. Во время ликвидации пожаров спасен один человек, 16 зданий и 1 единицу автотракторной техники, в общем материальных ценностей на сумму более 3 млн грн.

Пиротехниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожено 7 боеприпасов времен Второй мировой войны, обнаруженных на территории области.

Как свидетельствует статистика, осенью увеличивается количество пожаров в жилом секторе. Поэтому спасатели предостерегают население: будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и крайне осторожными в обращении с огнем!

В частности, при использовании бытовых электрических приборов и обогревателей, прежде всего, проверьте исправность проводки, щитков, розеток и штепсельных вилок приборов. Предостерегаем - самодельные обогреватели опасны. Не включайте сразу много электроприборов - это может спровоцировать перегрузки электросети и, как следствие, возникновения аварийных ситуаций, коротких замыканий и возгораний, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество ГСЧС

По тематике

У сумских спасателей появились 2 новых спецавтомобиля
26.09.2019 14:56

У сумских спасателей появились 2 новых спецавтомобиля

25 сентября в Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области прибыли два новеньких автомобиля....

23.09.2019 09:14

За неделю на Сумщине зарегистрировано 74 ЧП

В результате пожаров погиб один человек. Огнем уничтожено и повреждено 21 здание и 5 единиц автотракторной техники....

16.09.2019 11:30

За неделю на Сумщине зарегистрировано 126 ЧП

В результате пожаров травмированы пять человек. Огнем уничтожено и повреждено 37 зданий и 8 единиц автотракторной техники....

12.09.2019 10:55

Сумскую детскую больницу оштрафовали за отсутствие огнетушителей и не только

Управление Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области провело плановую проверку соблюдения норм техногенной и пожарной безопасности в помещениях...

09.09.2019 09:34

За неделю на Сумщине зарегистрировано 67 ЧП

В результате пожаров травмированы два человека. Огнем уничтожено и повреждено 15 зданий и 5 единиц автотракторной техники....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:50 17:00 19:00 21:50
«Очима собаки» Саймон Кертіс (США, 2019)
«Очима собаки» Саймон Кертіс (США, 2019)
Кино Дружба
10-20 - 65 грн. 14-40 - 65 грн.
«Чи вмієш ти зберігати секрети?» Еліз Дюран (США, 2019)
«Чи вмієш ти зберігати секрети?» Еліз Дюран (США, 2019)
Кино Космос
12:45 — 50рн. 18:15 — 55рн.
«Кокаїновий барон» Джейсон Кебелл (Колумбія, США, 2019)
«Кокаїновий барон» Джейсон Кебелл (Колумбія, США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:00 16:00 22:00
«Прокляття «Мері» Майкл Гої (США, 2019)
«Прокляття «Мері» Майкл Гої (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:30 20:00
«Манхеттенський фестиваль короткометражних фільмів - 2019»
«Манхеттенський фестиваль короткометражних фільмів - 2019»
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:15
«Номіс» Девід Реймонд (Канада, США, 2019)
«Номіс» Девід Реймонд (Канада, США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:30 16:15
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.