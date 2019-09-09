За неделю на Сумщине зарегистрировано 89 ЧП

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 53 оперативных выезда. Во время ликвидации пожаров спасен один человек, 16 зданий и 1 единицу автотракторной техники, в общем материальных ценностей на сумму более 3 млн грн.
Пиротехниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожено 7 боеприпасов времен Второй мировой войны, обнаруженных на территории области.
Как свидетельствует статистика, осенью увеличивается количество пожаров в жилом секторе. Поэтому спасатели предостерегают население: будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и крайне осторожными в обращении с огнем!
В частности, при использовании бытовых электрических приборов и обогревателей, прежде всего, проверьте исправность проводки, щитков, розеток и штепсельных вилок приборов. Предостерегаем - самодельные обогреватели опасны. Не включайте сразу много электроприборов - это может спровоцировать перегрузки электросети и, как следствие, возникновения аварийных ситуаций, коротких замыканий и возгораний, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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