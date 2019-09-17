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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:26375

В Глухове поймали мясного грабителя

15 кг копченых мясных изделий открыто отобрал у женщины 33-летний мужчина.

29 сентября, около половины пятого утра, к 61-летней женщины с большой поклажей подошел мужчина и предложил помощь в транспортировке груза. Та согласилась на такое любезное предложение, и вместе они дошли до автовокзала, куда направлялась женщина. Но когда она собиралась поблагодарить неожиданному помощнику за помощь, тот, схватив сумку, в которой находились копченые мясные изделия, бросился бежать.

Информацию об этом событии и описание примет подозреваемого на свой служебный планшет с линии «102» получили инспекторы группы реагирования полиции охраны, которые несли дежурство недалеко от места происшествия. Они быстро оценили ситуацию, и, сориентировавшись, куда мог отправиться злоумышленник, стали отрабатывать все его возможные пути бегства.

Опыт и интуиция не подвели правоохранителей - уже через несколько минут они увидели похожего по описанию человека, которые нес в руках большую сумку. Его остановили и опросили. Это действительно оказался тот, кого искали.

33-летнего глуховчанина задержали до приезда следственно-оперативной группы Глуховского отдела полиции. В полиции по факту открытого завладения имущества открыли по соответствующей нормой Уголовного кодекса Украины уголовное производство, в рамках которого проводится досудебное следствие. Сам подозреваемый задержан в порядке статьи 208 УПК Украины и находится под стражей, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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