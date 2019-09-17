В Конотопе пожарные спасли от уничтожения жилой дом на трех хозяев 30 сентября в 1:25 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании в жилом доме на трех хозяев по ул. Соборная в г. Конотоп.

О пожаре сообщили владельцы, которые почувствовали резкий запах дыма в помещении. На место происшествия был направлен дежурный караул 12-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено стены и вещи домашнего обихода на кухне, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные помещения.

Благодаря оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений в 01:47 возгорание локализовали, а в 2:32 - потратив на тушение около 8 тонн воды, полностью ликвидировали. Всего на тушение было привлечены 2 единицы специальной техники и 7 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.