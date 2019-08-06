На Сумщине грибник нашел снаряд 29 сентября в 17:30 местный житель, собирая грибы в лесу, случайно наткнулся на подозрительный металлический предмет, который находился на расстоянии 1 км от жилых домов с. Присеймье Конотопского района.

Прибывшие на место происшествия спасатели, установили, что находка - это артиллерийский снаряд калибра 122 мм времен Второй мировой войны.

На месте обнаружения взрывоопасного предмета выставлена охрана, предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегиональный центр быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны).

Спасатели предупреждают: работы по изъятию и обезвреживанию боеприпасов времен войны могут проводить только пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Действия же граждан при обнаружении таких взрывоопасных предметов должны быть взвешенными. Надо иметь в виду, что боеприпасов нельзя даже касаться, необходимо запомнить место находки и немедленно сообщить о нем в местные органы власти или непосредственно в Службу спасения «101», сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.