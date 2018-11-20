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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:58263

Сумские кикбоксеры с медалями

С 26 по 29 сентября проходил Кубок Украины по кикбоксингу среди взрослых и Чемпионат Украины среди студентов и юниоров.

По итогам соревнований среди взрослых:

- Петренко Артем занял 1-е место в весовой категории 67 кг;.

- Хлибченко Станислав занял 3-е место в весовой категории 74 кг.

Спортсменов подготовил тренер Александр Бобир.

В категории юниоры 16-18 лет:

- Бераиа Демур занял 1-е место весовой категории 54 кг.

Спортсмена подготовил Заслуженный тренер Украины Николай Кириченко.

- Чмиленко Станислав занял 1-е место в весовой категории 51 кг;

- Осадчий Александр занял 1 место в весовой категории 57 кг.

Спортсменов подготовил тренер Николай Дворниченко.

- Хорошун Владислав занял 2-е место в весовой категории 63,5 кг

Спортсмена подготовил тренер Владимир Шинкаренко.

В чемпионате Украины среди студентов:

Первое место заняли:

- Сенецкий Дмитрий в весовой категории 71 кг (СумГПУ);

- Москаленко Тимур в весовой категории 91 кг (СумГПУ);

- Сергиенко Александр в весовой категории 63,5 кг (СумГУ).

Второе место занял:

- Каплун Даниил в весовой категории 81 кг (СумГУ);

Спортсменов подготовил Заслуженный тренер Украины Николай Кириченко.

Все спортсмены воспитанники Областного коммунального учреждения Сумского областного совета «Сумская областная ДЮСШ единоборств».

Спорт Кикбоксинг

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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