Сумские кикбоксеры с медалями

По итогам соревнований среди взрослых:
- Петренко Артем занял 1-е место в весовой категории 67 кг;.
- Хлибченко Станислав занял 3-е место в весовой категории 74 кг.
Спортсменов подготовил тренер Александр Бобир.
В категории юниоры 16-18 лет:
- Бераиа Демур занял 1-е место весовой категории 54 кг.
Спортсмена подготовил Заслуженный тренер Украины Николай Кириченко.
- Чмиленко Станислав занял 1-е место в весовой категории 51 кг;
- Осадчий Александр занял 1 место в весовой категории 57 кг.
Спортсменов подготовил тренер Николай Дворниченко.
- Хорошун Владислав занял 2-е место в весовой категории 63,5 кг
Спортсмена подготовил тренер Владимир Шинкаренко.
В чемпионате Украины среди студентов:
Первое место заняли:
- Сенецкий Дмитрий в весовой категории 71 кг (СумГПУ);
- Москаленко Тимур в весовой категории 91 кг (СумГПУ);
- Сергиенко Александр в весовой категории 63,5 кг (СумГУ).
Второе место занял:
- Каплун Даниил в весовой категории 81 кг (СумГУ);
Спортсменов подготовил Заслуженный тренер Украины Николай Кириченко.
Все спортсмены воспитанники Областного коммунального учреждения Сумского областного совета «Сумская областная ДЮСШ единоборств».
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