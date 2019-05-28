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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах почтили память тренера турниром

6-й открытый турнир по каратэ памяти Валентина Угнича состоялся 29 сентября в Сумах.

В шестой раз в Сумах прошел ежегодный открытый областной турнир памяти Валентина Угнича, первого президента федерации каратэ Сумщины.

Мемориал В. Угнича – это не просто турнир, это возвращение к истокам каратэ, к глубинам восточной философии. В традиционном каратэ каждое занятие начинается и заканчивается поклоном уважения духовным ценностям и людям, которые посвятили всю жизнь развитию боевых искусств. К таким людям относится и Валентин Васильевич Угнич. Кто забыл эту истину, вряд ли имеет право считать себя настоящим каратистом.

Участниками турнира стали более 170 спортсменов из сумских клубов «Прогресс» (президент Игорь Угнич), «Терра» (президент Анатолий Лозовой) и «Вадокай» (тренер Юлия Коломиец), КДЮСШ «Авангард», Ахтырской федерации каратэ (тренер Вячеслав Нестеренко) и Глуховского клуба «Самурай» (тренер Игорь Кучер).

Трудно перечислить всех победителей, но стоит отметить самых универсальных спортсменов, завоевавших медали и в ката и в кумитэ. Золото в обеих разделах завоевали Даниил Тищенко («Прогресс») и Станислав Чалый («Терра»). Победу в одном разделе и серебряную или бронзовую медаль в другом имеют Андрей Белоус (Ахтырка), Михаил Мусиенко («Вадокай», Сумы), Валерия Панченко, Мария Пискова, Тимур Янбеков, Иван Пилипец, Глеб Киктенко, Мария Попатенко, Анна Чаленко, Максим Ткаченко (все из «Прогресса»).

Золото в ката завоевала внучка Валентина Угнича София.

По числу медалей впереди всех клуб «Прогресс»

Инициативу проведения и все сложности организации по традиции взяли на себя сумские клубы «Прогресс» и «Терра». Помогали и старые добрые партнеры: Сумский государственный университет, АСЦ «Компсервис», Благотворительный фонд «Технология» и кинокомплекс «Планета кино».

Спорт Валентин Угнич Каратэ

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