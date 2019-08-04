Сумской мемориал АТО под наблюдением полиции

Об этом сообщил один из основателей общественного фонда «Сумы» Александр Такул на своей странице в Фейсбуке.
«Есть две новости.
Хорошая в том, что видеонаблюдение на Мемориале Героев работает - полиция видит объект с шести камер в режиме реального времени. Некоторые камеры даже сопровождают движущийся обхект. Надеемся, это даст возможность оперативно реагировать на возможные акты вандализма или провокации.
Однако, до сих пор остается открытым вопрос передачи Мемориала на баланс городских властей. Поэтому, ждем конкретных действий от Александра Лысенко», - написал он.
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