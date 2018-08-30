Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:56304

На Сумщине из 21 млн грн на интернет в школах потратили всего 700 тысяч

В этом году государство выделило средства в сумме 21 млн грн на обеспечение Интернетом школ Сумской области, однако пока использовано только 700 тыс. грн.

«Реформирование образования предполагает внедрение современной образовательной среды, но этот процесс тормозит технический барьер. В частности, отсутствие надлежащего доступа образовательных учреждений к Интернету. Это означает, что там невозможно использовать Интернет для работы с любым образовательным контентом», - отметила временно исполняющая обязанности главы Сумской облгосадминистрации Ирина Купрейчик во время аппаратного совещания.

Директор областного Департамента образования и науки Виктория Гробова сообщила, что Министерством образования были разработаны методические рекомендации, в соответствии с которыми Департаментом образования были распределены все средства на отделы образования в области.

По ее словам, сейчас в г. Сумі уже заключены соглашения с соответствующими поставщиками услуг и продолжается проплата услуг по обеспечению доступа учебных заведений к Интернету, в г. Глухов только начинается такая работа, в г. Конотоп объявлен тендер. В г. Лебедин за средства местного бюджета проведен Интернет, а за счет субвенции будет сделан разветвитель по учебным заведениям. В Ромнах Интернет был, поэтому запрос на получение средств из субвенции не подавали. В Бурынском и Кролевецком районах проведены тендеры, продолжается согласование в Государственном агентстве. В Глуховском районе повторно проводится процедура открытых торгов, аукцион запланирован на 3 октября. В Конотопском районе уже проведен тендер, и сегодня будет заключен договор.

По итогам рассмотрения этого вопроса Ирина Купрейчик призвала всех ответственных за этот процесс лиц ускорить работу по созданию современного образовательного пространства в учебных заведениях Сумщины.

Общество Новая украинская школа

По тематике

29.08.2019 12:20

На Сумщине 10431 первоклассников начнут учебу в 569 классах

О создании нового образовательного пространства, оснащенность учреждений общего среднего образования мультимедийным оборудованием и готовности школ Сумской области к новому учебному...

12.06.2019 13:49

На Сумщине потратили миллион на планшеты для первоклашек

Всего закуплено 127 планшетов-трансформеров на сумму более 1 млн гривен....

10.12.2018 17:49

На Сумщине в больницы и школы планируют провести высокоскоростной интернет

Заведения медицины и образования Сумщины требуют высокоскоростной интернет для дальнейшей реализации проекта телемедицины и Новой украинской школы....

22.11.2018 16:46

На Сумщине на Новую украинскую школу потратили 76 миллионов

На Сумщине на «Новую украинскую школу» использовано более 76 млн гривен....

30.08.2018 13:10

Четыре школы Сумщины продолжают участвовать в пилотном проекте Новой украинской школы

С сентября стартует пилот НУШ во вторых классах - участники эксперимента уже получили учебные программы на год по основным предметам....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:50 17:00 19:00 21:50
«Очима собаки» Саймон Кертіс (США, 2019)
«Очима собаки» Саймон Кертіс (США, 2019)
Кино Дружба
10-20 - 65 грн. 14-40 - 65 грн.
«Чи вмієш ти зберігати секрети?» Еліз Дюран (США, 2019)
«Чи вмієш ти зберігати секрети?» Еліз Дюран (США, 2019)
Кино Космос
12:45 — 50рн. 18:15 — 55рн.
«Кокаїновий барон» Джейсон Кебелл (Колумбія, США, 2019)
«Кокаїновий барон» Джейсон Кебелл (Колумбія, США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:00 16:00 22:00
«Прокляття «Мері» Майкл Гої (США, 2019)
«Прокляття «Мері» Майкл Гої (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:30 20:00
«Манхеттенський фестиваль короткометражних фільмів - 2019»
«Манхеттенський фестиваль короткометражних фільмів - 2019»
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:15
«Номіс» Девід Реймонд (Канада, США, 2019)
«Номіс» Девід Реймонд (Канада, США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:30 16:15
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.