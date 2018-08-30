На Сумщине из 21 млн грн на интернет в школах потратили всего 700 тысяч В этом году государство выделило средства в сумме 21 млн грн на обеспечение Интернетом школ Сумской области, однако пока использовано только 700 тыс. грн.

«Реформирование образования предполагает внедрение современной образовательной среды, но этот процесс тормозит технический барьер. В частности, отсутствие надлежащего доступа образовательных учреждений к Интернету. Это означает, что там невозможно использовать Интернет для работы с любым образовательным контентом», - отметила временно исполняющая обязанности главы Сумской облгосадминистрации Ирина Купрейчик во время аппаратного совещания.

Директор областного Департамента образования и науки Виктория Гробова сообщила, что Министерством образования были разработаны методические рекомендации, в соответствии с которыми Департаментом образования были распределены все средства на отделы образования в области.

По ее словам, сейчас в г. Сумі уже заключены соглашения с соответствующими поставщиками услуг и продолжается проплата услуг по обеспечению доступа учебных заведений к Интернету, в г. Глухов только начинается такая работа, в г. Конотоп объявлен тендер. В г. Лебедин за средства местного бюджета проведен Интернет, а за счет субвенции будет сделан разветвитель по учебным заведениям. В Ромнах Интернет был, поэтому запрос на получение средств из субвенции не подавали. В Бурынском и Кролевецком районах проведены тендеры, продолжается согласование в Государственном агентстве. В Глуховском районе повторно проводится процедура открытых торгов, аукцион запланирован на 3 октября. В Конотопском районе уже проведен тендер, и сегодня будет заключен договор.

По итогам рассмотрения этого вопроса Ирина Купрейчик призвала всех ответственных за этот процесс лиц ускорить работу по созданию современного образовательного пространства в учебных заведениях Сумщины.