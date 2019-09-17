Взрыв на предприятии в Сумах: пять человек остаются в больнице В результате взрыва в одном из цехов предприятия «Гуала Кложерс Украина» в Сумах, который произошел в субботу, в больнице остается пять человек.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Сумской области, пишет УНН.

«5 человек остаются в больнице из 10 пострадавших», - рассказали в полиции.

В отделе коммуникаций напомнили, что сейчас открыто уголовное производство по 273 ст. ч 2 (Нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Однако, подозрение пока никому не объявлено.

«Никому подозрение не объявляли. Только открыто уголовное производство», - добавили в полиции.