В Конотопе горела пятиэтажка Сегодня, 30 сентября, в 6:33 к спасателям поступило сообщение о пожаре на четвертом этаже 5-этажного жилого дома по ул. Строителей в г. Конотоп.

На место происшествия был направлен дежурный караул 12-й Государственной пожарно-спасательной части.

Двери квартиры, в которой происходило горение были закрыты. Задействовав специальные инструменты, спасатели смогли попасть в задымленное помещение. Разведку пришлось проводить в аппаратах для защиты органов дыхания. В комнате горел телевизор и вещи домашнего обихода. Использовав до 2 т воды, в 6:57 пожар был локализован, в 7:04 - ликвидирован.

В результате пожара повреждены стены на площади до 20 кв. м, телевизор, личные вещи.

Допустимая причина пожара - короткое замыкание электросети.

Для предотвращения подобных пожаров призываем граждан соблюдать требования пожарной безопасности в быту и правил эксплуатации электроприборов, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.