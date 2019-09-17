В Конотопе горела пятиэтажка

На место происшествия был направлен дежурный караул 12-й Государственной пожарно-спасательной части.
Двери квартиры, в которой происходило горение были закрыты. Задействовав специальные инструменты, спасатели смогли попасть в задымленное помещение. Разведку пришлось проводить в аппаратах для защиты органов дыхания. В комнате горел телевизор и вещи домашнего обихода. Использовав до 2 т воды, в 6:57 пожар был локализован, в 7:04 - ликвидирован.
В результате пожара повреждены стены на площади до 20 кв. м, телевизор, личные вещи.
Допустимая причина пожара - короткое замыкание электросети.
Для предотвращения подобных пожаров призываем граждан соблюдать требования пожарной безопасности в быту и правил эксплуатации электроприборов, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.
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