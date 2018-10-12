На Сумщине начинается месячник добровольной сдачи оружия В течение октября на Сумщине продлится месячник добровольной сдачи оружия, боеприпасов, спецсредств и взрывчатых материалов.

Граждане, которые добровольно обратятся в полицию с целью сдачи оружия, боеприпасов, взрывчатых материалов и специальных средств, хранящихся ими незаконно, - в соответствии с требованиями части 3 статьи 263 Уголовного кодекса Украины освобождаются от уголовной ответственности, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

В случае добровольной сдачи незарегистрированного оружия, если оно не значится в учете как потерянное, похищенное, не было ли орудием совершения преступления, в дальнейшем граждане имеют право зарегистрировать это оружие в личную собственность и использовать его на законных основаниях.

Напоминаем, что согласно статье 263 Уголовного кодекса Украины ношение, хранение, приобретение, изготовление или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ без соответствующего разрешения наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Уважаемые жители города Сумы! По вопросам добровольной сдачи незарегистрированного оружия обращайтесь в Сумской отдел полиции по адресу: г. Сумы, ул. Первомайская, 21 и ул. Ахтырская, 14, кабинет 14, телефон 0-542-66-77-47. Жителей районов просят обращаться в территориальные отделы и отделений полиции.