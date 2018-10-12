Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:13109

На Сумщине начинается месячник добровольной сдачи оружия

В течение октября на Сумщине продлится месячник добровольной сдачи оружия, боеприпасов, спецсредств и взрывчатых материалов.

Граждане, которые добровольно обратятся в полицию с целью сдачи оружия, боеприпасов, взрывчатых материалов и специальных средств, хранящихся ими незаконно, - в соответствии с требованиями части 3 статьи 263 Уголовного кодекса Украины освобождаются от уголовной ответственности, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

В случае добровольной сдачи незарегистрированного оружия, если оно не значится в учете как потерянное, похищенное, не было ли орудием совершения преступления, в дальнейшем граждане имеют право зарегистрировать это оружие в личную собственность и использовать его на законных основаниях.

Напоминаем, что согласно статье 263 Уголовного кодекса Украины ношение, хранение, приобретение, изготовление или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ без соответствующего разрешения наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Уважаемые жители города Сумы! По вопросам добровольной сдачи незарегистрированного оружия обращайтесь в Сумской отдел полиции по адресу: г. Сумы, ул. Первомайская, 21 и ул. Ахтырская, 14, кабинет 14, телефон 0-542-66-77-47. Жителей районов просят обращаться в территориальные отделы и отделений полиции.

Право Месячник сдачи оружия

По тематике

03.04.2019 17:20

На Сумщине стартовал месячник добровольной сдачи оружия

Граждане, которые в течение месяца добровольно обратятся в полицию с целью сдачи оружия, боеприпасов, взрывных материалов и специальных средств, хранящихся...

Чем на Сумщине завершился месячник добровольно сданного оружия?
02.11.2018 13:56

Чем на Сумщине завершился месячник добровольно сданного оружия?

Работники полиции области подвели итоги проведенных профилактических и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на изъятие добровольно принесенного и сданного гражданами оружия, боеприпасов...

Жители Сумщины несут нелегальное оружие в полицию
19.10.2018 17:27

Жители Сумщины несут нелегальное оружие в полицию

Действием месячника добровольно сданного оружия воспользовались еще несколько жителей области....

Жители Сумщины продолжают сдавать нелегальное оружие в полицию
17.10.2018 13:55

Жители Сумщины продолжают сдавать нелегальное оружие в полицию

Двое жителей Глухова, узнав из средств массовой информации о действии месячника добровольной сдачи оружия, обратились в дежурную часть местной полиции...

12.10.2018 15:13

Сумчане продолжают добровольно сдавать в полицию оружие и боеприпасы

Чтобы предотвратить несчастные случаи и избежать уголовной ответственности за незаконное хранение оружия или боеприпасов, жители области во время месячника добровольной...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:50 17:00 19:00 21:50
«Очима собаки» Саймон Кертіс (США, 2019)
«Очима собаки» Саймон Кертіс (США, 2019)
Кино Дружба
10-20 - 65 грн. 14-40 - 65 грн.
«Чи вмієш ти зберігати секрети?» Еліз Дюран (США, 2019)
«Чи вмієш ти зберігати секрети?» Еліз Дюран (США, 2019)
Кино Космос
12:45 — 50рн. 18:15 — 55рн.
«Кокаїновий барон» Джейсон Кебелл (Колумбія, США, 2019)
«Кокаїновий барон» Джейсон Кебелл (Колумбія, США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:00 16:00 22:00
«Прокляття «Мері» Майкл Гої (США, 2019)
«Прокляття «Мері» Майкл Гої (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:30 20:00
«Манхеттенський фестиваль короткометражних фільмів - 2019»
«Манхеттенський фестиваль короткометражних фільмів - 2019»
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:15
«Номіс» Девід Реймонд (Канада, США, 2019)
«Номіс» Девід Реймонд (Канада, США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:30 16:15
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.