На Сумщине поймали двойного грабителя

В полицию за помощью обратились две жительницы пгт Степановка Сумского района. Заявления обоих были похожи: неизвестный мужчина возле магазина силой отобрал у каждой сумочки с деньгами.
«Поскольку приметы нападавшего в первом и втором случае были идентичны, и соответствовали внешности одного из местных жителей, который ранее неоднократно был судим за совершение аналогичных преступлений, наши оперативники немедленно начали поиски вероятного подозреваемого, - комментирует событие Вадим Теличко, начальник Сумского районного отдела полиции. - Благодаря слаженным и профессиональным действиям 33-летнего мужчину быстро нашли и задержали на выезде из поселка».
Подозреваемого доставили в отделение полиции и допросили. Сам он отказывается давать какие-либо объяснения, однако следователи и оперативники собрали достаточно доказательств его причастности к совершению двух преступлений. Установлено, что злоумышленник для нападения выбирал момент, когда на улице не было «лишних глаз», подбегал к женщинам и силой отбирал сумки, после чего исчезал.
Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, и открыли уголовное производство по признакам ч.2 ст. 186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины, в суд внесено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит очередное наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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