Одного из пострадавших во время взрыва в Сумах отправляют в Харьков 31-летнего мужчину, травмированного при пожаре на ООО «Гуала Кложерс Украина» 28 сентября, отправляют в Харьковский ожоговый центр.

Каретой «скорой» его забрали в аэропорт, откуда они должны вылететь, сообщает UA:СУМИ. Напомним: всего пострадали 10 человек, трое из них были в реанимации.