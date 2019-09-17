Одного из пострадавших во время взрыва в Сумах отправляют в Харьков

Каретой «скорой» его забрали в аэропорт, откуда они должны вылететь, сообщает UA:СУМИ.
Напомним: всего пострадали 10 человек, трое из них были в реанимации.
В результате взрыва в одном из цехов предприятия «Гуала Кложерс Украина» в Сумах, который произошел в субботу, в больнице остается...
Администрация предприятия ООО «Гуала Кложерс Украины» распространила пресс-релиз, в котором объяснила причины произошедшего 28 сентября взрыва....
Сейчас на месте происшествия причины взрыва устанавливают эксперты криминалистической службы, а также следственно-оперативная группа....
Люди спасались из охваченного пламенем цеха через выбитые окна....
Сегодня, 28 сентября, в 10.51 на «101» поступило сообщение о взрыве и пожаре в одном из цехов завода на ул....