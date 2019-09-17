Внимание! На Сумщину надвигается гроза и сильные порывы ветра!

Спасатели призывают граждан не ходить под раскидистыми деревьями, линиями электропередач, рекламными щитами, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.
Об этом сообщает Сумской областной гидрометцентр....
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Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в течение...
Сумской областной гидрометцентр сообщил о прогноз погоды на ближайшие три дня....