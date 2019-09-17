Внимание! На Сумщину надвигается гроза и сильные порывы ветра! По прогнозам синоптиков, ночью 1 октября по Сумской области и г. Сумы ожидается гроза, днем порывы западного ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Спасатели призывают граждан не ходить под раскидистыми деревьями, линиями электропередач, рекламными щитами, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.