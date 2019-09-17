В Сумах на пешеходном переходе сбили 8-летнюю девочку

Предварительно, женщина, управляя автомобилем Chery QQ, допустила наезд на 8-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, сообщает управление патрульной полиции в Сумской области.
29 сентября в Сумах на улице Леваневского произошло ДТП....
Четыре человека, среди которых двое детей, получили травмы в результате ДТП в Сумах....
ДТП произошло сегодня, 26 сентября, около 11:20 на перекрестке улиц Юрия Ветрова и 3-йЗаводская....
События произошли 25 сентября в Конотопе, Сумском и Глуховском районе....
Сегодня, 26 сентября, около полудня в Сумах произошло ДТП....