В Сумах на пешеходном переходе сбили 8-летнюю девочку В воскресенье, 29 сентября, в Сумах произошло ДТп на ул. Металлругов.

Предварительно, женщина, управляя автомобилем Chery QQ, допустила наезд на 8-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, сообщает управление патрульной полиции в Сумской области.