В мэрии считают, что вопрос запрета выгула бойцовских собак в Сумах уже решен Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Запрет выгула собак стафф и других бойцовских пород по городу без намордника».

«Сейчас очень много "хозяев" опасных для человека собак гуляют по городу с ними без намордника и даже без специальных поводков.

Данные собаки очень агрессивны, и человек не в силах удержать их.

Уже существует много случаев, когда они нападали на других маленьких собак. Вот недавно в Киеве стафф напал на йоркширского терьера, и его не смогли спасти.

Такие собаки опасны не только для других собак, но и для их хозяев.

Также они нападают на людей.

Поэтому, будет целесообразно обязать тех, кто таких собак обязательно одевать им намордник во избежание ситуаций, которые могут навредить другим людям», - писала автор петиции Цуканова Екатерина Вадимовна.

Ответ на электронную петицию:

«Решением Сумского городского совета от 19.08.2015 года № 4734-МР утверждены «Правила содержания животных в городе Сумы» (далее - Решение).

«Правила содержания животных в городе Сумы» приняты и направлены на обеспечение безопасности жизни и здоровья людей, укрепления нравственности и гуманности общества, защиту от страданий и гибели животных вследствие жестокого обращения с ними, защиту их естественных прав, а также с целью обеспечения комфортных и удобных условий для держателей животных.

Согласно решению пп 1.3., п. 1. физические и юридические лица, которые содержат животных, должны строго соблюдать требования Законов Украины "О защите животных от жестокого обращения", "О животном мире", "Об охране окружающей природной среды" , "О ветеринарной медицине", "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения", "О защите населения от инфекционных болезней" и других нормативно-правовых актов Украины, санитарно-гигиенических и ветеринарных норм и правил, а также не допускать нарушений прав и законных интересов других физических и юридических лиц и не создавать угрозы безопасности людей, а также других животных, в том числе из-за жестокого обращения с ними или их жестокое умерщвление.

В соответствии с пп 5.1., п. 5. указанного решения лица, содержащие животных, обязаны сопровождать собак на лестницу, во дворы, другие места общего пользования только на поводке с прикрепленным к ошейнику личным номерным знаком, а собак с повышенной агрессивностью обязательно на коротком поводке (не более 1,2 м) и в наморднике. Отступление от положения этого пункта возможно для собак мелких пород, на которых в регистрационных удостоверениях сделана соответствующая отметка.

Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, а также других юридических предписаний действующих в Украине несут установленную законодательством ответственность.

Таким образом, вопрос освещенный в Вашей петиции уже проработан городским советом и урегулирован на законодательном уровне».