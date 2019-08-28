Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:06190

В мэрии считают, что вопрос запрета выгула бойцовских собак в Сумах уже решен

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Запрет выгула собак стафф и других бойцовских пород по городу без намордника».

«Сейчас очень много "хозяев" опасных для человека собак гуляют по городу с ними без намордника и даже без специальных поводков.

Данные собаки очень агрессивны, и человек не в силах удержать их.

Уже существует много случаев, когда они нападали на других маленьких собак. Вот недавно в Киеве стафф напал на йоркширского терьера, и его не смогли спасти.

Такие собаки опасны не только для других собак, но и для их хозяев.

Также они нападают на людей.

Поэтому, будет целесообразно обязать тех, кто таких собак обязательно одевать им намордник во избежание ситуаций, которые могут навредить другим людям», - писала автор петиции Цуканова Екатерина Вадимовна.

Ответ на электронную петицию:

«Решением Сумского городского совета от 19.08.2015 года № 4734-МР утверждены «Правила содержания животных в городе Сумы» (далее - Решение).

«Правила содержания животных в городе Сумы» приняты и направлены на обеспечение безопасности жизни и здоровья людей, укрепления нравственности и гуманности общества, защиту от страданий и гибели животных вследствие жестокого обращения с ними, защиту их естественных прав, а также с целью обеспечения комфортных и удобных условий для держателей животных.

Согласно решению пп 1.3., п. 1. физические и юридические лица, которые содержат животных, должны строго соблюдать требования Законов Украины "О защите животных от жестокого обращения", "О животном мире", "Об охране окружающей природной среды" , "О ветеринарной медицине", "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения", "О защите населения от инфекционных болезней" и других нормативно-правовых актов Украины, санитарно-гигиенических и ветеринарных норм и правил, а также не допускать нарушений прав и законных интересов других физических и юридических лиц и не создавать угрозы безопасности людей, а также других животных, в том числе из-за жестокого обращения с ними или их жестокое умерщвление.

В соответствии с пп 5.1., п. 5. указанного решения лица, содержащие животных, обязаны сопровождать собак на лестницу, во дворы, другие места общего пользования только на поводке с прикрепленным к ошейнику личным номерным знаком, а собак с повышенной агрессивностью обязательно на коротком поводке (не более 1,2 м) и в наморднике. Отступление от положения этого пункта возможно для собак мелких пород, на которых в регистрационных удостоверениях сделана соответствующая отметка.

Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, а также других юридических предписаний действующих в Украине несут установленную законодательством ответственность.

Таким образом, вопрос освещенный в Вашей петиции уже проработан городским советом и урегулирован на законодательном уровне».

Общество Петиция Собаки

По тематике

25.09.2019 10:59

Сумчанам пообещали тротуар на остановке

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Упорядочение пешеходного перехода на остановке «Сумсельмаш» возле выставочного центра»....

24.09.2019 17:45

В Сумах нет денег на безопасный городской парк

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Безопасный парк культуры и отдыха им. И. Н. Кожедуба»....

10.09.2019 17:53

В Сумах третий год нет денег на освещение территории школы

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Освещение школы № 1 им. В. Стрельченко»....

02.09.2019 12:42

Состоянием Сумки займутся в следующем году, может быть…

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Состояние р. Сумки»....

28.08.2019 10:48

В Сумах будут бороться с парковкой междугородных автобусов заборами и знаками

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Запрет на массовую парковку междугородних автобусов»....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:50 17:00 19:00 21:50
«Очима собаки» Саймон Кертіс (США, 2019)
«Очима собаки» Саймон Кертіс (США, 2019)
Кино Дружба
10-20 - 65 грн. 14-40 - 65 грн.
«Чи вмієш ти зберігати секрети?» Еліз Дюран (США, 2019)
«Чи вмієш ти зберігати секрети?» Еліз Дюран (США, 2019)
Кино Космос
12:45 — 50рн. 18:15 — 55рн.
«Кокаїновий барон» Джейсон Кебелл (Колумбія, США, 2019)
«Кокаїновий барон» Джейсон Кебелл (Колумбія, США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:00 16:00 22:00
«Прокляття «Мері» Майкл Гої (США, 2019)
«Прокляття «Мері» Майкл Гої (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:30 20:00
«Манхеттенський фестиваль короткометражних фільмів - 2019»
«Манхеттенський фестиваль короткометражних фільмів - 2019»
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:15
«Номіс» Девід Реймонд (Канада, США, 2019)
«Номіс» Девід Реймонд (Канада, США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:30 16:15
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.