Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:351459

На Сумщине завершили первую очередь моста в Климентово

С 1 октября восстанавливается движение на части моста на автомобильной дороге государственного значения Н12 Сумы-Полтава.

Более 10 лет мост был в аварийном состоянии. В 2017 году из государственного бюджета было выделено более 90 млн грн на его реконструкцию. До 1 октября 2019 года рядом со старым мостом была возведена I очередь нового мостового перехода. Работы осуществлялись одновременно с двух сторон новостройки. Реконструкцию проводил «Сумымостобуд», выигравший тендер в июне 2017 года.

II очередь моста планируют реконструировать в следующем году при условии бесперебойного финансирования. И только тогда можно будет говорить о полноценном запуске этого объекта и его торжественное открытие, сообщает сайт Сумской ОГА.

Общество Климентово Ремонт моста

По тематике

Первую очередь моста в Климентово обещают сдать 1 октября
11.09.2019 12:00

Первую очередь моста в Климентово обещают сдать 1 октября

Мостовой переход на автомобильной дороге национального значения Н12 Сумы-Полтава построен в 1960 году и за 59 лет ни разу капитально...

В Сумах нет 177 тысяч на ремонт опоры Псельского моста
05.09.2019 17:36

В Сумах нет 177 тысяч на ремонт опоры Псельского моста

Похоже, пешеходный мост через Псел с Псельской на Заливную в этом году не дождется ремонта....

Первая очередь моста в Климентов будет сдана в конце сентября
13.08.2019 12:51

Первая очередь моста в Климентов будет сдана в конце сентября

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила и.о. главы Сумской облгосадминистрации Ирина Купрейчик....

На Сумщине будут судить прораба, который присвоил почти полмиллиона гривен на ремонте моста
01.08.2019 12:25

На Сумщине будут судить прораба, который присвоил почти полмиллиона гривен на ремонте моста

Тростянецким отделом Ахтырской местной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении прораба ООО, который, злоупотребляя своим служебным...

В Кролевце почти завершили ремонт моста
09.07.2019 11:28

В Кролевце почти завершили ремонт моста

Компания «Сумымостострой» завершила ремонт мостового перехода через пруд в городе Кролевец на автомобильной дороге Т-25-03 «Вольное-Кролевец» 24 км + 483....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:50 17:00 19:00 21:50
«Очима собаки» Саймон Кертіс (США, 2019)
«Очима собаки» Саймон Кертіс (США, 2019)
Кино Дружба
10-20 - 65 грн. 14-40 - 65 грн.
«Чи вмієш ти зберігати секрети?» Еліз Дюран (США, 2019)
«Чи вмієш ти зберігати секрети?» Еліз Дюран (США, 2019)
Кино Космос
12:45 — 50рн. 18:15 — 55рн.
«Кокаїновий барон» Джейсон Кебелл (Колумбія, США, 2019)
«Кокаїновий барон» Джейсон Кебелл (Колумбія, США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:00 16:00 22:00
«Прокляття «Мері» Майкл Гої (США, 2019)
«Прокляття «Мері» Майкл Гої (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:30 20:00
«Манхеттенський фестиваль короткометражних фільмів - 2019»
«Манхеттенський фестиваль короткометражних фільмів - 2019»
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:15
«Номіс» Девід Реймонд (Канада, США, 2019)
«Номіс» Девід Реймонд (Канада, США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:30 16:15
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.