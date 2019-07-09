На Сумщине завершили первую очередь моста в Климентово С 1 октября восстанавливается движение на части моста на автомобильной дороге государственного значения Н12 Сумы-Полтава.

Более 10 лет мост был в аварийном состоянии. В 2017 году из государственного бюджета было выделено более 90 млн грн на его реконструкцию. До 1 октября 2019 года рядом со старым мостом была возведена I очередь нового мостового перехода. Работы осуществлялись одновременно с двух сторон новостройки. Реконструкцию проводил «Сумымостобуд», выигравший тендер в июне 2017 года.

II очередь моста планируют реконструировать в следующем году при условии бесперебойного финансирования. И только тогда можно будет говорить о полноценном запуске этого объекта и его торжественное открытие, сообщает сайт Сумской ОГА.