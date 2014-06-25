На Сумщине госпредприятие захватило 2,5 тыс. га земли На Сумщине сообщено о подозрении руководителю предприятия, из-за противоправной деятельности которого государству нанесено более 3,3 млн грн убытков.

Прокуратурой Сумской области сообщено о подозрении исполняющей обязанности директора Государственного предприятия «Опытное хозяйство «Искра» Института сельского хозяйства Северного Востока Национальной академии аграрных наук Украины, тз-за самовольного захвата земельных участков которой государству нанесены более 3,3 млн грн убытков.

Установлено, что предприятие занимается репродукцией семян сельскохозяйственных культур и саженцев, используя земли за пределами населенного пункта на территории Роменского района общей площадью 2552 га без каких-либо правоустанавливающих документов на право собственности, пользования или аренды земельного участка. Указанный факт подтвержден решением Верховного суда в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда от 5 августа 2019 года.

В апреле 2018 года в суд уже было направлено обвинительное заключение в отношении указанного лица по использованию указанных земельных участков в течение 2017 года. Несмотря на этот факт, исполняющая обязанности директора предприятия не освободила указанные земли, а продолжила их обрабатывать. Из-за незаконных действий предприятия государству в течение 2018 года нанесено более 3,3 млн грн ущерба.

Поэтому по обвинению исполняющей обязанности директора предприятия в противоправном использовании указанных земельных участков в 2017 году продолжается судебное разбирательство. Относительно самовольного занятия земельных участков в течение 2018 года действия этого же лица квалифицированы по ч. 1 ст. 197-1 (самовольное занятие земельного участка) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины.

Справка: подозреваемой грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.